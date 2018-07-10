FİNANS

"Üretim ve ihracat odaklı bir dönem bekliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 22:21 | Son Güncelleme

MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk: - "Bürokrasinin azaldığı, yatırımın ve yatırımcının önünün açıldığı, üretim ve ihracat odaklı bir dönem bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, "Bürokrasinin azaldığı, yatırımın ve yatırımcının önünün açıldığı, üretim ve ihracat odaklı bir dönem bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ülke için hayırlı ve verimli olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, yeni kabineye ve 27. Dönem TBMM’ye başarılar dileyen Öztürk, bürokrasinin azaldığı, yatırımın ve yatırımcının önünün açıldığı, üretim ve ihracat odaklı bir dönem beklediklerini vurguladı.

Hüseyin Öztürk, düşük yatırım maliyetine rağmen sağladığı yüksek istihdam ile hazır giyim sektörünün önümüzdeki dönem de ülke ekonomisinde anahtar rol oynamaya devam edeceğini belirterek, "Hem bölgesel gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması, hem de büyük şehirlerde sıkışan hazır giyim yatırımcısının rahatlatılması için Anadolu’da Yatırım ve İstihdam Seferberliği projemizi sürdüreceğiz. Ancak bu şekilde dünya hazır giyim ticaretinden daha fazla pay alabilir, 2023 hedeflerinin yakalanmasını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Oda, birlik ve birçok sivil toplum kuruluşunda da yakın zamanda seçim süreci yaşandığına da dikkati çeken Öztürk, “Resmi, özel tüm kurumlar arasında iletişimin güçlenmesi ve çözüm ortaklığı geliştirilmesi gerekiyor. Görev alan herkesin bu sorumluluk anlayışıyla yetkisini kullanması büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF)

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