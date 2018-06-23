Üretim yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı

Karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimine, direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine ve savunma sanayine yönelik muhtelif sistemler ve araçlarının üretim tesislerine proje bazlı devlet desteği verilecek. Bakanlar Kurulunun, "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin" kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, Dowaksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Limited Şirketi tarafından Yalova'da yapılacak toplam 2 milyar 233 milyon 200 bin lira sabit yatırım tutarlı karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimine, faiz ve/veya kar payı desteği 330 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olarak belirlendi. Karar kapsamında Dowaksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Limited Şirketi'ne, üreteceği ürün için verilecek enerji tüketim harcamaları desteği 657 milyon lirayı aşamayacak. Ayrıca, karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimine azami 25 milyon lira nitelikli personel desteği sağlanacak.

Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Sakarya'da yapılacak toplam 3 milyar 715 milyon 558 bin liralı sabit yatırım tutarlı direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre üretim tesisine (tesis için gerekli olan liman yatırımı dahil), faiz ve/veya kar payı desteği 780 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olarak belirlendi. Söz konusu şirkete verilecek enerji desteği ise 580 milyon lirayı aşmayacak. Ayrıca, ilgili projeye azami150 milyon lira nitelikli personel desteği sağlanacak. BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketince Sakarya ve İzmir'de yapılacak toplam 440 milyon liralı sabit yatırım tutarlı savunma sanayine yönelik muhtelif sistemler ve araçlar (tekerlekli muhtelif zırhlı araçlar, insanlı/insansız silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri vb.) üretim tesisine, sağlanacak faiz ve/veya kar payı desteği 103 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olarak belirlendi. Proje kapsamında şirkete azami 80 milyon lira nitelikli personel desteği sağlanırken, verilecek enerji desteği 10 milyon lirayı geçemeyecek.