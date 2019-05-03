“Üretimin yüzde 80’ini 10 il karşılıyor”

Elif VARAN-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından hazırlanan ‘İllerararası Rekabetçilik Endeksi’nin son 5 yıllık dönemi kapsayan sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren URAK Başkanı ve İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, “Türkiye’de 10 il gerçeği var. Bu 10 il, Türkiye’deki üretimin yüzde 80’inden fazlasını yapıyor” dedi. 81 ili ‘Yaşam, Eğitim, Yatırım, Altyapı, Hizmet, Ulaşım, Güvenlik’ gibi 85 ayrı başlıkta analiz eden araştırma, yerel seçimden çıkan Türkiye’deki tüm şehirleri tek tek sosyo-ekonomi, ticari, eğitim, altyapı gibi bir çok başlıkta inceleyen ve yıllar içindeki değişimi kıyaslıyor. Genel endeks sonuçlarına göre, listenin zirvesi son 5 yılda değişmedi. İstanbul Türkiye’nin en rekabetçi ili olurken, İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Antalya ve Konya izledi. Beş dönem boyunca çekim gücünü artırarak rekabetçiliğini güçlendiren illerden Yalova, listenin 9’uncu sırasında yer aldı. En üretken iller arasında yer alan Sakarya ise Türkiye’nin en rekabetçi 10’uncu ili oldu. “ÇALIŞMALAR BELEDİYE BAŞKANLARINA FAYDA SAĞLAYACAK” 81 ilin toplam ekonomik performansının, Türkiye'nin makroekonomik performansını oluşturduğunun altını çizen URAK Başkanı ve İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, “Türkiye’de İstanbul ve diğer iller var, yani ekonomik üretim anlamında baktığınız zaman İstanbul’un Türkiye’deki illerden ayrıldığını görüyorsunuz. Türkiye’de on il gerçeği var. Bu 10 il Türkiye’deki üretimin yüzde 80’inden fazlasını yapıyor. Geriye kalan 71 il yüzde 20’ye kadar varlık gösterebiliyor. İl büyüklüklerinin birbirleri ile karşılaştırılmasında da ciddi sorunlar tespit ettik. En büyük nüfusa sahip İstanbul, en az nüfusa sahip Bayburt’un yaklaşık 180 katı. Bu da merkezi planlama açısından kamu yöneticileri için ciddi bir problem oluşturuyor. Merkezi karar vericilerin Türkiye'nin şehirleri arasında oluşmuş bu aşırı farklılaşma için çözümler üretmeleri gereklidir. Bu kadar farklı ölçekteki illeri aynı yönetim modeli ile yönetebilmek farklı sorunları da beraberinde getirmektedir. Yerel seçimler ile yönetime gelen yeni belediye başkanlarının endeksimizi analiz ederek yönettikleri ilin bulunduğu durumu görmelerini sağlamayı da hedeflediğimiz bu çalışmanın yeni seçilen belediye başkanlarına büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu. “ARAŞTIRMALAR ÖNEMLİ BİR YOL GÖSTERİCİ” Yerel seçimden çıkan Türkiye’deki tüm şehirleri tek tek sosyo-ekonomi, ticari, eğitim, altyapı gibi bir çok başlıkta inceleyen ve yıllar içindeki değişimi kıyaslayan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Bulu, “Endeks çalışmamızın; son beş seneyi kapsaması sebebiyle illerimizin performansının yıllar içerisinde nasıl bir değişim gösterdiğini, illerin toplumsal ve ekonomik cazibesini, hatta idari birimlerin karnesini de ortaya koyuyoruz. Bu açıdan gerek ulusal, gerekse yerel düzeyde hedeflerin belirlenmesi, ilgili stratejilerin oluşturulması açısından karar vericilere ve araştırmacılara önemli bir yol gösterici olacağına inanıyoruz ” ifadelerini kulllandı. EN REKABETÇİ BEŞ İL: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, KOCAELİ, BURSA Araştırmanın sonuçlarına göre, genel endekste İstanbul 100 üzerinden 69,13 puan ile Türkiye’nin en yüksek rekabet gücüne sahip ili olarak belirlendi. İstanbul’u 46,04 puanla Ankara izledi. Üçüncü 33,80 puanla İzmir, dördüncü 28,30 puanla Kocaeli, beşinci 25,49 puanla Bursa, altıncı 22,63 puanla Eskişehir, yedinci 22,53 puanla Antalya, sekizinci 21,25 puanla Konya, dokuzuncu 19,55 puanla Yalova ve onuncu ise 19,22 puanla Sakarya oldu. REKABET GÜCÜ EN DÜŞÜK BEŞ İL: AĞRI, HAKKÂRİ, ŞIRNAK, MUŞ, IĞDIR Türkiye’nin en düşük rekabet gücüne sahip ili ise 5,35 puanla Ağrı oldu. Son 10’da Ağrı’nın önünde sırasıyla 6,01 puan ile Hakkâri, 6,59 ile Şırnak, 6,89 ile Muş, 6,97 ile Iğdır, 7,74 ile Şanlıurfa, 7,77 ile Batman, 7,96 ile Van, 8,13 ile Mardin ve 8,72 ile Bitlis yer aldı.



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