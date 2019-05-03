FİNANS

“Üretimin yüzde 80’ini 10 il karşılıyor”

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından hazırlanan ‘İllerararası Rekabetçilik Endeksi’nin son 5 yıllık dönemi kapsayan sonuçları açıklandı.

Elif VARAN-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından hazırlanan ‘İllerararası Rekabetçilik Endeksi’nin son 5 yıllık dönemi kapsayan sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren URAK Başkanı ve İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, “Türkiye’de 10 il gerçeği var. Bu 10 il, Türkiye’deki üretimin yüzde 80’inden fazlasını yapıyor” dedi. 81 ili ‘Yaşam, Eğitim, Yatırım, Altyapı, Hizmet, Ulaşım, Güvenlik’ gibi 85 ayrı başlıkta analiz eden araştırma, yerel seçimden çıkan Türkiye’deki tüm şehirleri tek tek sosyo-ekonomi, ticari, eğitim, altyapı gibi bir çok başlıkta inceleyen ve yıllar içindeki değişimi kıyaslıyor. Genel endeks sonuçlarına göre, listenin zirvesi son 5 yılda değişmedi. İstanbul Türkiye’nin en rekabetçi ili olurken, İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Antalya ve Konya izledi. Beş dönem boyunca çekim gücünü artırarak rekabetçiliğini güçlendiren illerden Yalova, listenin 9’uncu sırasında yer aldı. En üretken iller arasında yer alan Sakarya ise Türkiye’nin en rekabetçi 10’uncu ili oldu. “ÇALIŞMALAR BELEDİYE BAŞKANLARINA FAYDA SAĞLAYACAK” 81 ilin toplam ekonomik performansının, Türkiye'nin makroekonomik performansını oluşturduğunun altını çizen URAK Başkanı ve İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, “Türkiye’de İstanbul ve diğer iller var, yani ekonomik üretim anlamında baktığınız zaman İstanbul’un Türkiye’deki illerden ayrıldığını görüyorsunuz. Türkiye’de on il gerçeği var. Bu 10 il Türkiye’deki üretimin yüzde 80’inden fazlasını yapıyor. Geriye kalan 71 il yüzde 20’ye kadar varlık gösterebiliyor. İl büyüklüklerinin birbirleri ile karşılaştırılmasında da ciddi sorunlar tespit ettik. En büyük nüfusa sahip İstanbul, en az nüfusa sahip Bayburt’un yaklaşık 180 katı. Bu da merkezi planlama açısından kamu yöneticileri için ciddi bir problem oluşturuyor. Merkezi karar vericilerin Türkiye'nin şehirleri arasında oluşmuş bu aşırı farklılaşma için çözümler üretmeleri gereklidir. Bu kadar farklı ölçekteki illeri aynı yönetim modeli ile yönetebilmek farklı sorunları da beraberinde getirmektedir. Yerel seçimler ile yönetime gelen yeni belediye başkanlarının endeksimizi analiz ederek yönettikleri ilin bulunduğu durumu görmelerini sağlamayı da hedeflediğimiz bu çalışmanın yeni seçilen belediye başkanlarına büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu. “ARAŞTIRMALAR ÖNEMLİ BİR YOL GÖSTERİCİ” Yerel seçimden çıkan Türkiye’deki tüm şehirleri tek tek sosyo-ekonomi, ticari, eğitim, altyapı gibi bir çok başlıkta inceleyen ve yıllar içindeki değişimi kıyaslayan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Bulu, “Endeks çalışmamızın; son beş seneyi kapsaması sebebiyle illerimizin performansının yıllar içerisinde nasıl bir değişim gösterdiğini, illerin toplumsal ve ekonomik cazibesini, hatta idari birimlerin karnesini de ortaya koyuyoruz. Bu açıdan gerek ulusal, gerekse yerel düzeyde hedeflerin belirlenmesi, ilgili stratejilerin oluşturulması açısından karar vericilere ve araştırmacılara önemli bir yol gösterici olacağına inanıyoruz ” ifadelerini kulllandı. EN REKABETÇİ BEŞ İL: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, KOCAELİ, BURSA Araştırmanın sonuçlarına göre, genel endekste İstanbul 100 üzerinden 69,13 puan ile Türkiye’nin en yüksek rekabet gücüne sahip ili olarak belirlendi. İstanbul’u 46,04 puanla Ankara izledi. Üçüncü 33,80 puanla İzmir, dördüncü 28,30 puanla Kocaeli, beşinci 25,49 puanla Bursa, altıncı 22,63 puanla Eskişehir, yedinci 22,53 puanla Antalya, sekizinci 21,25 puanla Konya, dokuzuncu 19,55 puanla Yalova ve onuncu ise 19,22 puanla Sakarya oldu. REKABET GÜCÜ EN DÜŞÜK BEŞ İL: AĞRI, HAKKÂRİ, ŞIRNAK, MUŞ, IĞDIR Türkiye’nin en düşük rekabet gücüne sahip ili ise 5,35 puanla Ağrı oldu. Son 10’da Ağrı’nın önünde sırasıyla 6,01 puan ile Hakkâri, 6,59 ile Şırnak, 6,89 ile Muş, 6,97 ile Iğdır, 7,74 ile Şanlıurfa, 7,77 ile Batman, 7,96 ile Van, 8,13 ile Mardin ve 8,72 ile Bitlis yer aldı.

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Yurtiçi üretici fiyatları Nisan'da yüzde 2.98 arttı (2)Yurtiçi üretici fiyatları Nisan'da yüzde 2.98 arttı (2)
Tüketici fiyatları Nisan’da yüzde 1.69 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.5 (2)Tüketici fiyatları Nisan’da yüzde 1.69 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.5 (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

iPhone alırken bakın ne kadar vergi ödüyoruz!

iPhone alırken bakın ne kadar vergi ödüyoruz!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurtiçi üretici fiyatları Nisan'da yüzde 2.98 arttı (2)

Yurtiçi üretici fiyatları Nisan'da yüzde 2.98 arttı (2)

Tüketici fiyatları Nisan’da yüzde 1.69 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.5 (2)

Tüketici fiyatları Nisan’da yüzde 1.69 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.5 (2)

“Üretimin yüzde 80’ini 10 il karşılıyor”

“Üretimin yüzde 80’ini 10 il karşılıyor”

RG - Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına "sıfır gümrüklü" tarife kontenjanı

RG - Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına "sıfır gümrüklü" tarife kontenjanı

Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak

Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak

Elazığ'ın Boğazkere üzümüne coğrafi işaret

Elazığ'ın Boğazkere üzümüne coğrafi işaret

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.