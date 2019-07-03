FİNANS

"Ürettiğimiz hazır evlerin yüzde 60'ını ihraç ettik"

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 12:54 | Son Güncelleme

Karmod Üst Yöneticisi Mehmet Çankaya: - "2019'un ilk 6 aylık döneminde üretim yaptığımız hazır evlerin yüzde 60'ını ihraç ettik" - "Tek katlı ve iki katlı planlarda günlük ortalama 20 adet konut ürettik"

İSTANBUL (AA) - Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, Bu yılın ilk yarısında üretim yaptıkları hazır evlerin yüzde 60'ını ihraç ettiklerini bildirdi.

Karmod'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya, yurt dışına konut satışında yılın ilk yarısı için hedeflerini yakaladıklarını belirtti.

Bu sene için Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki konut açığına yönelik bir çalışma planlaması yaptıklarını dile getiren Çankaya, bu ülkelerde özellikle soyal konutlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Tek katlı ve iki katlı planlarda günlük ortalama 20 adet konut ürettiklerine işaret eden Çankaya, şunları kaydetti:

"Konutlarımızı hafif çelik güvenli yapı modeliyle uzun ömürlü olarak ön üretimli hazırlıyoruz. Demonte özelliğimizle nakliye standartlarında sevk ederek dünyanın neresinde olursa olsun yerinde kurulumla teslim ediyoruz. Afrika'da ekonomik büyüme sürecine giren Nijerya ve Kenya gibi ülkelerde çok sayıda konut açığı var. Sadece Nijerya'daki konut açığının 15 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Hazır evlerimiz bu ülkelerdeki sosyal konut projeleri için özellikle hızlı çözüm sunması nedeniyle çok cazip. Yapı modelimizle binlerle ifade edilen konutu bir kaç ay içerisinde hazırlamak mümkün.

Evlerimizin duvar panelleri, çatı malzemeleri, pencereleri, kapıları başta olmak üzere her detaya kadar hazır üretimli olduğundan klasik mimarideki demir, beton, çimento gibi zaman isteyen malzemelere ihtiyaç duyulmuyor. Cibuti, Tanzanya, Mozambik, Kenya, Gana, Senegal, Nijerya, Kongo, Etiyopya gibi Afrika ülkelerinde çoğunlukla 55 – 85 m2 aralığındaki 2+1 planlı sosyal konutlarımıza talep yoğunlaşıyor. Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerinde ise 90 – 140 metrekare aralığındaki konutlarımız talep görüyor."

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