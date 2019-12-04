FİNANS

"Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği"

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2019 13:12 | Son Güncelleme

Trabzon’da Denetim seferberliği kapsamında 6 günde 899 adet denetim gerçekleştirildi.

"Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği"

Trabzon’da Denetim seferberliği kapsamında 6 günde 899 adet denetim gerçekleştirildi. Bu yıl ise 14 bin 798 adet denetim yapılırken, 83 işletmeye idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz hafta ülke genelinde başlatılan ’Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği’ kapsamında Trabzon’da 6 günde 899 adet eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, denetimlerin süreceğini belirterek "Bilindiği üzere gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Bakanlığımızın sorumluluğundadır. Bu kapsamda denetimlerin etkinliğinin daha da artırılması amacıyla Bakanlığımız tarafından 25-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Ülkemiz genelinde ’Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği’ başlatmıştır. Denetim seferberliği ile birlikte ilimizde de 25 Kasım tarihinde it ve et ürünleri üreten iş yerleri, 26 Kasım tarihinde süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri, 27 Kasım tarihinde ekmek ve Ekmek Çeşitleri ile Unlu Mamul Üreten İş yerleri, 28 Kasım tarihinde kasap, şarküteri ile bakkal, market, büfe vb. iş yerleri, 29 Kasım tarihinde okul Kantinleri ve Yemekhaneleri (üniversiteler dahil), 30 Kasım tarihinde lokanta, restoran, dönerci, fast-food vb. Toplu Tüketim Yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir" dedi.
Trabzon genelinde eş zamanlı olarak 6 günde 889 adet denetim gerçekleştirildiğini ifade eden Gülbay "Bakanlığımız tarafından başlatılan ’Ürün Bazlı Denetim Seferberliği’ ile birlikte ilimizde de yoğun bir çalışma yapılmış ve İlimiz de görev yapan tüm gıda kontrol görevlilerinin denetime katılımları sağlanmıştır. Bu kapsamda İl/İlçe Müdürlüklerimizde görevli tüm gıda kontrol görevlileri tarafından belirlenen sektörlerde eş zamanlı olarak 6 günde 889 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda 2019 yılında toplam 14 bin 798 adet denetim yapılmış olup 83 adet işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. İl Müdürlüğü olarak halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonrada büyük bir titizlik ve hassasiyetle devam edecektir dedi. Gıda denetimlerinin amacına ulaşabilmesi için tüketicilerimizin de bilinçli olmaları çok önemlidir” diye konuştu.
Tüketicilerin Alo 174 Gıda Hattı’nı arayarak ihbarda bulanabileceğini kaydeden Gülbay, “Unutulmamalıdır ki, etkili bir denetim sistemi tüketicinin ve tüketici örgütlerinin denetimlere katılmaları, katkı sağlamaları ile mümkündür. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Çünkü tüketicinin her hangi bir olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun giderilebilmesi için ilgili kurumlara ya da yetkili makamlara müracaat etme hakkını içeren şikâyet hakkı da bulunmaktadır. Bu nedenle; satın aldıkları gıdalarla ilgili herhangi bir şikâyeti olan tüketicilerimiz ’Alo 174 Gıda Hattı’nı arayarak ihbarda bulunabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
Gayrimenkulde Gelişen Trendler 2020 Avrupa Raporu açıklandıGayrimenkulde Gelişen Trendler 2020 Avrupa Raporu açıklandı
Koza Altın, vergi sıralamasında 20'nci sıraya yükseldiKoza Altın, vergi sıralamasında 20'nci sıraya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gıda Denetimi trabzonda gıda denetimi

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Merkez Bankası’ndan faiz hamlesi!

Merkez Bankası’ndan faiz hamlesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Hayal projenin yüzde 90’ı tamamlandı!

Hayal projenin yüzde 90’ı tamamlandı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bakan'dan müjde! 50 milyon Euro'luk destek

Bakan'dan müjde! 50 milyon Euro'luk destek

Araç sahipleri dikkat! 'Son gün' uyarısı

Araç sahipleri dikkat! 'Son gün' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Hilye-i Şerife’ 275 bin TL ile açık artırmaya çıkıyor

‘Hilye-i Şerife’ 275 bin TL ile açık artırmaya çıkıyor

Yerli otomobil 27 Aralık’ta tanıtılacak.

Yerli otomobil 27 Aralık’ta tanıtılacak.

Related Digital: "Türkiye veri güvenliği konusunda son derece yetkin bir ülke"

Related Digital: "Türkiye veri güvenliği konusunda son derece yetkin bir ülke"

Mercedes-Benz Türk’ten 8 milyon euro yatırım

Mercedes-Benz Türk’ten 8 milyon euro yatırım

Enerji Bakanı Dönmez: “Vatandaşlarımız istedikleri taktirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek”

Enerji Bakanı Dönmez: “Vatandaşlarımız istedikleri taktirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek”

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa ilk yarıda yükseldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.