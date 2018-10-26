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"Ürünlerimiz dünya ile rekabet edecek güçte"

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 10:50 | Son Güncelleme

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin: "Ürünlerimiz dünya ile rekabet edecek güçte ancak bu zincirin her halkası görevini titizlikle yapmalı. Üreticilerimizle birlikte hareket ederek 2023 yılı ihracat hedefimize hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, "Ürünlerimiz dünya ile rekabet edecek güçte ancak bu zincirin her halkası görevini titizlikle yapmalı. Üreticilerimizle birlikte hareket ederek 2023 yılı ihracat hedefimize hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

AKİB'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin önemli turunçgil üretim merkezi konumundaki Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve Samandağ ilçelerinde 23-24 Ekim tarihlerinde tüm sektör paydaşlarının katılımıyla "Turunçgil Üretiminde ve Depolanmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" adlı toplantının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Hatay'ın elverişli iklim koşullarıyla 2017 yılında Türkiye narenciye ihracatının yüzde 30'unu gerçekleştirdiğini aktardı.

Turunçgil üretim ve ihracat potansiyeline ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaşan Sin, Türkiye'nin dünya turunçgil üretiminde 8. sırada olmasına rağmen ihracatta 3. sırada olduğuna dikkati çekti.

Üretimde iyi bir noktaya gelinmesine rağmen hasat ve sonrası süreçlerdeki sıkıntıların üretime sekte vurduğunun altını çizen Sin, bu sezon Akdeniz meyve sineğiyle mücadelenin müthiş bir başarı örneği olduğunu kaydetti.

Turunçgil Ortak Akıl toplantılarını, üretici-ihracatçı işbirliği açısından önemli bir adım olarak gördüklerini ve gelecek dönem diğer il ve ilçelerde de bu toplantılara devam edeceklerini belirten Sin, şu değerlendirmede bulundu:

"Sektör paydaşlarımızın sorunlarını dinledik. İstişarelerde bulunduk. Sorunları hep birlikte çözme yönünde kararlar aldık. Özellikle turunçgil ürünlerinde erken kesim ve ihracatın hem sektöre hem de ülke imajına verdiği zararlar tüm sektör paydaşlarının ortak sorunu. Ben özellikle kesim işçilerinin eğitilmesinin öneminin yüksek olduğuna inanıyorum. Biz birlik olarak bu hedefe giden yolda elimizden geleni yapmaya hazırız."

- "Ürünlerimiz dünya ile rekabet edecek güçte"

Ülkenin yaş meyve ve sebze ihracatında AKİB'in lider konumda olduğunu vurgulayan Sin, kendileri için en önemli konunun üye memnuniyeti olduğunu belirtti.

Üreticilerin sorunlarını çözdükleri takdirde bölgenin turunçgil ihracatının da artacağına inandığına savunan Sin, "Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Ürünlerimiz dünya ile rekabet edecek güçte ancak bu zincirin her halkası görevini titizlikle yapmalı. Üreticilerimizle birlikte hareket ederek 2023 yılı ihracat hedefimize hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadesine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
AKİB Hatay Turunçgil

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