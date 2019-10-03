MERSİN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İtalyanlar, Fransızlar peyniriyle 3-4 milyar dolar kazanırken, dünya çapında bu işi yapıyor. Bizim her ilçenin kendine has peyniri var. Maalesef ürünlerimiz sahip çıkmadığımız için para etmiyor. Coğrafi işaret, '1 liraya sattığın ürünü 2 liraya satmak' demektir." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mersin Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Mersin Deniz Ticaret Odası, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde Gülnar'da bir otelde düzenlenen "II. Liderlik Akademisi"ne katıldı.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, Silifke çileğinin sadece Türkiye'de değil dünyada tanındığını söyledi.

Ürünün tanınmasının yeterli olamayacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Ürünü kazanca dönüştürmek lazım. Bunun yolu da coğrafi işaret almaktan geçiyor. Bunu başlattık ve sonucunu aldık. Artık Silifke çileği tescilli olarak, Silifke'ye aittir. Bu yöresel ürünlere sahip çıkma açısından çok önemli bir durum. Şimdi sıra türkülere, şarkılara tescil olmuş Silifke yoğurdunda. Çileğinden önce yoğurdunu bilirdim ama hala yoğurdun tescili yok. Bununla ilgili de harekete geçildi." diye konuştu.