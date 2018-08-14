FİNANS

"Ürünlerimizi ele geçirme hamleleri yaptılar"

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu: - "Bizim elimizdeki kotayı yabancı firmalar paramızdaki değersizleştirme operasyonunu fırsat bilerek fındığı, buğdayı diğer ürünlerimizi ele geçirme hamleleri yaptılar. Biz bunlara hemen kota koyduk"

KAYSERİ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Bizim elimizdeki kotayı yabancı firmalar paramızdaki değersizleştirme operasyonunu fırsat bilerek fındığı, buğdayı diğer ürünlerimizi ele geçirme hamleleri yaptılar. Biz bunlara hemen kota koyduk." dedi.

Kayseri'ye çeşitli ziyaretlerde bulunmak için gelen Aksu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçıyı ziyaret etti.

Aksu, Bakan Yardımcısı olarak geldiği memleketi Kayseri'de ilk ziyaretini Vali Süleyman Kamçı'ya yaptığını söyledi.

Yeni sistemde gece gündüz demeden çalışmaya başladıklarını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak alanımız çok geniş. Halkımıza direkt temas eden alanlar olması nedeniyle çok radikal kararlar alma noktasında olacağız. Örneğin son yapılan ekonomik saldırılarda bile çok ani kararlar aldık. Çünkü bizim elimizdeki kotayı yabancı firmalar paramızdaki değersizleştirme operasyonunu fırsat bilerek fındığı, buğdayı diğer ürünlerimizi ele geçirme hamleleri yaptılar. Biz bunlara hemen kota koyduk. Bu tür şeylerde ciddi hamlelerimiz oldu ve olacak. Tamamen özel sektör mantığıyla çalışma yürüteceğiz. İnşallah başarılı oluruz."

Vali Kamçı ise Bakan Yardımcısı Aksu'ya yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret eden Bakan Aksu, tarım ve gıdanın Türkiye'nin en büyük değerlerinden olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
buğdağ fındık kayseri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu

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