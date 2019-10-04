"Millet olarak ülkemizle Anadolumuzla cennet vatanımızla övünürüz. Haklı bir övünç bu. Yurdumuzun her yanı bir başka güzel. Tarihimiz, kültürümüz bu güzellikleri taçlandırarak gurur kaynağımıza dönüştürmüş. Bu tür etkinliklerde aslolan ticaret değil, kaynaşmak, kucaklaşmak, hasret gidermek, şehirleri, kültürleri tanıtmak, bolluk ve berekete ortak olmak, tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak ve yaşatmaktır.

Trabzon'un fethini kutlayarak başladığı konuşmasında, etkinliğin İstanbul'da gerçekleşmesinin önemine işaret eden Turhan, şunları kaydetti:

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bundan 50 yıl önce 'yeter ki olsun' mantığı hakimdi. Bugün her şeyin en iyisi, en kalitelisi aranıyor. Yani her anlamda marka ürünler aranıyor, markaya yatırım yapan, ürettiği şeyi aranan marka haline getiren işletmeciler, girişimciler kazanıyor. Ürünün aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar. İyi bir marka ile tüm dünyaya açılmak mümkün." dedi.

Yine bu programlardaki amaç, şehre duyulan hasreti bir nebze de olsa dindirmek, coşkun yüreklere baba ocağı-ana kucağı duygusunu yaşatmaktır. Bu tür etkinlikleri yurdumuzun dört bir yanına taşımak gerekiyor. Meseleye sadece hemşehri gözüyle bakmamak gerekir."

Trabzon'un kültürel zenginliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Turhan, övünülen güzellikleri korumanın önemine dikkati çekti.

Bakan Turhan, "Çünkü yaşamak, yaşatmakla olur. Yani denizimizi, ormanlarımızı, derelerimizi, yaylalarımızı, göllerimizi, tarihi eserlerimizi korumamız gerekiyor. Unutmamız gerekir ki vatanımız, topraklarımız, şehirlerimiz, tarihi ve doğal güzelliklerimiz bizlere ecdadımızın mirası, çocuklarımızın emanetidir. Bayrağımız söz konusu olduğunda nasıl aslan kesiliyorsak tabiatımız, kültürümüz, tarihimiz konusunda da benzer hassasiyeti göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cahit Turhan, dünyanın bambaşka yöne evrildiğini belirterek, aynı durumun Türkiye için de geçerli olduğunu söyledi.

50 yıl önce insanların yaklaşımının çok farklı olduğunu anımsatan Turhan, konuşmasını şöyle tamamladı: