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"Ürünün, aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar"

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 21:40 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "50 yıl önce 'yeter ki olsun' mantığı hakimdi. Bugün her şeyin en iyisi, en kalitelisi aranıyor. Yani her anlamda marka ürünler aranıyor, markaya yatırım yapan, ürettiği şeyi aranan marka haline getiren işletmeciler, girişimciler kazanıyor" - "Ürünün aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar. İyi bir marka ile tüm dünyaya açılmak mümkün" - "Yaşamak, yaşatmakla olur. Yani denizimizi, ormanlarımızı, derelerimizi, yaylalarımızı, göllerimizi, tarihi eserlerimizi korumamız gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bundan 50 yıl önce 'yeter ki olsun' mantığı hakimdi. Bugün her şeyin en iyisi, en kalitelisi aranıyor. Yani her anlamda marka ürünler aranıyor, markaya yatırım yapan, ürettiği şeyi aranan marka haline getiren işletmeciler, girişimciler kazanıyor. Ürünün aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar. İyi bir marka ile tüm dünyaya açılmak mümkün." dedi.

Turhan, Yenikapı'da gerçekleştirilen "Trabzon'un Fethinin 558. Yıl Dönümü Kutlamaları" ve "11. Trabzon Günleri" etkinliğinin açılışına katıldı.

Trabzon'un fethini kutlayarak başladığı konuşmasında, etkinliğin İstanbul'da gerçekleşmesinin önemine işaret eden Turhan, şunları kaydetti:

"Millet olarak ülkemizle Anadolumuzla cennet vatanımızla övünürüz. Haklı bir övünç bu. Yurdumuzun her yanı bir başka güzel. Tarihimiz, kültürümüz bu güzellikleri taçlandırarak gurur kaynağımıza dönüştürmüş. Bu tür etkinliklerde aslolan ticaret değil, kaynaşmak, kucaklaşmak, hasret gidermek, şehirleri, kültürleri tanıtmak, bolluk ve berekete ortak olmak, tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak ve yaşatmaktır.

Yine bu programlardaki amaç, şehre duyulan hasreti bir nebze de olsa dindirmek, coşkun yüreklere baba ocağı-ana kucağı duygusunu yaşatmaktır. Bu tür etkinlikleri yurdumuzun dört bir yanına taşımak gerekiyor. Meseleye sadece hemşehri gözüyle bakmamak gerekir."

Trabzon'un kültürel zenginliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Turhan, övünülen güzellikleri korumanın önemine dikkati çekti.

Bakan Turhan, "Çünkü yaşamak, yaşatmakla olur. Yani denizimizi, ormanlarımızı, derelerimizi, yaylalarımızı, göllerimizi, tarihi eserlerimizi korumamız gerekiyor. Unutmamız gerekir ki vatanımız, topraklarımız, şehirlerimiz, tarihi ve doğal güzelliklerimiz bizlere ecdadımızın mirası, çocuklarımızın emanetidir. Bayrağımız söz konusu olduğunda nasıl aslan kesiliyorsak tabiatımız, kültürümüz, tarihimiz konusunda da benzer hassasiyeti göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cahit Turhan, dünyanın bambaşka yöne evrildiğini belirterek, aynı durumun Türkiye için de geçerli olduğunu söyledi.

50 yıl önce insanların yaklaşımının çok farklı olduğunu anımsatan Turhan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"O vakitlerde insanlar da 'yeter ki olsun' mantığı hakimdi. Bugün öyle değil, bugün her şeyin en iyisi, en kalitelisi aranıyor. Yani her anlamda marka ürünler aranıyor, markaya yatırım yapan, ürettiği şeyi aranan marka haline getiren işletmeciler, girişimciler kazanıyor. Bu kişiler pazar sorunu da yaşamıyor, malum internet çağındayız. Trabzonumuzda bin bir çeşit ürün var, burada da bunları görüyoruz, bunları üretirken markalaşmaya önem vermemiz gerekiyor.

Ürünün aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar. Meseleyi sadece ülkemiz sınırlarından ibaret de görmemek gerekir. İyi bir marka ile tüm dünyaya açılmak mümkün. Dünyada bunun pek çok örneği var. Son yıllarda ülkemizde de güzel örnekler görülüyor. Hükümet olarak biz her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bugüne kadar sadece Trabzon'un ulaşım altyapısı için 13,5 milyar TL yatırım yaptık."

Konuşmaların ardından etkinliğin açılış kurdelesi kesildi.

Programın açılışına, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Trabzon milletvekilleri katıldı.

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11'inci Trabzon Günü Etkinlikleri Trabzon'un Fethinin 558'inci Yıldönümü Kutlamaları - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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