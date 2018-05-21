Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) buğdayın kilogramı 0,88-0,98 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)Hububat Buğdaykg0,88-0,98Arpakg0,77-0,89Nohutkg4,00-5,00
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