Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), buğdayın kilogramı 0,88-0,98 lira aralığından satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)Hububat Buğdaykg0,88-0,98Arpakg0,79-0,89Nohutkg4,00-5,00
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