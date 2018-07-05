Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 0,90-0,95 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)Hububat Makarnalık Buğdaykg0,90-0,95Yemlik Buğdaykg0,85-0,90Arpakg0,82-0,85Sarı ve Beyaz Haşhaşkg8,00-8,00Mavi Haşhaşkg9,00-9,20
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