Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı 0,90-0,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)Hububat Makarnalık Buğdaykg0,90-0,95Yemlik Buğdaykg0,85-0,90Arpakg0,81-0,85Sarı ve Beyaz Haşhaşkg8,00-8,00Mavi Haşhaşkg9,00-9,20
Son dakika haberi... Yerli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor
Alışveriş sitelerine 'güven damgası' geliyor
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
Otomotivden 'ilk yarı'da ihracat rekoru
Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)
TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum