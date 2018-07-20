Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 0,95-1,00 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)Hububat Makarnalık Buğdaykg0,95-1,00Yemlik Buğdaykg0,83-0,85Arpakg0,81-0,85Beyaz Haşhaşkg8,30-8,50Mavi Haşhaşkg10,50-10,50Nohutkg2,50-3,00
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