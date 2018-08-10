Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 0,90-1,00 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (lira)Hububat Makarnalık buğdaykg0,90-1,00Yemlik buğdaykg0,83-0,86Arpakg0,82-0,85Beyaz haşhaşkg8,30-8,50Mavi haşhaşkg10,30-10,50Nohutkg2,50-3,00Susamkg7,00-7,00
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