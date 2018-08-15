Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 0,90-1,00 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)Hububat Makarnalık buğdaykg0,90-1,00Yemlik buğdaykg0,83-0,87Arpakg0,81-0,85Beyaz haşhaşkg8,30-8,50Mavi haşhaşkg10,30-10,50Nohutkg2,50-3,00Susamkg7,00-7,10
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