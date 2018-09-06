FİNANS

Uşak Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

Makarnalık buğdayın kilogramı 0,95-1,02 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 0,95-1,02 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)Hububat Buğday (Makarnalık) kg0,95-1,02Arpakg0,92-1,00Beyaz Haşhaşkg9,50-9,70Mavi Haşhaşkg19,20-20,00 Nohutkg3,00-3,50Susamkg8,00-9,00

PARTNERGüzel oyuncu evlendiGüzel oyuncu evlendi
80 bin liranın altında araba bulmak zor80 bin liranın altında araba bulmak zor
Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyorTürkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hububat Uşak Ticaret Borsası

En Çok Okunan Haberler

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
80 bin liranın altında araba bulmak zor

80 bin liranın altında araba bulmak zor

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.