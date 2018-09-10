Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 0,95-1,02 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)Hububat Buğdaykg0,95-1,02Arpakg0,91-1,00Beyaz Haşhaşkg9,50-9,70Mavi Haşhaşkg19,20-20,00 Nohutkg3,00-3,50Susamkg8,00-9,00
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