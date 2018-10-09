Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), buğdayın kilogramı ortalama 1,10-1,15 liradan işlem gördü.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)Hububat Buğdaykg1,10-1,15Arpakg1,00-1,10Beyaz Haşhaşkg10,00-10,20Mavi Haşhaşkg20,00-22,00Nohutkg3,15-4,10Susamkg9,60-10,00
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