Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) buğdayın kilogramı 1,10 ila 1,15 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)Buğdaykg1,10-1,15Arpakg1,00-1,10Beyaz Haşhaşkg10,00-10,20Mavi Haşhaşkg20.00-22,00Nohutkg3,15-4,10Susamkg9,60-10,00
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