Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) buğdayın kilogramı ortalama 1,00-1,15 liradan işlem gördü.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (lira)Hububat Buğdaykg1,00-1,15Arpakg1,00-1,05Beyaz Haşhaşkg9,00-9,50Mavi Haşhaşkg17,00-21,00Nohutkg3,00-3,50Susamkg10,00-12,00
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