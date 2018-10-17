FİNANS

Uşak Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

Buğdayın kilogramı ortalama 1,00-1,15 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), buğdayın kilogramı ortalama 1,00-1,15 liradan işlem gördü.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)Hububat Buğdaykg1,00-1,15Arpakg1,00-1,05Beyaz Haşhaşkg9,00-9,50Mavi Haşhaşkg17.00-21,00 Nohutkg3,00-3,50Susamkg10,00-12,00

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hububat işlem Uşak Ticaret Borsası

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