Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) buğdayın kilogramı 1-1,15 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)Hububat Buğdaykg1,00-1,15Arpakg1,00-1,10Beyaz Haşhaşkg9,00-9,50Mavi Haşhaşkg17.00-21,00Nohutkg3,00-3,50Susamkg10,00-12,00
Dev yatırım 'Star Rafinerisi' açıldı
İşte dünyanın en iyi işverenleri
SEAT Leon, yenilendi
Elektrikli araçların lideri
Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Okuyucu Yorumları 0 yorum