Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), buğdayın kilogramı 1,00-1,15 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)Hububat Buğdaykg1,00-1,15Arpakg1,00-1,10Beyaz Haşhaşkg9,00-9,50Mavi Haşhaşkg17.00-21,00Nohutkg3,00-3,50Susamkg10,00-12,00
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