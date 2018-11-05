Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) buğdayın kilogramı 1-1,15 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)Hububat Buğdaykg1,00-1,15Arpakg1,00-1,10Beyaz Haşhaşkg9,00-9,50Mavi Haşhaşkg17.00-21,00Nohutkg3,00-3,50Susamkg10,00-12,00
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