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Uşak Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 17:11 | Son Güncelleme

Buğdayın kilogramı ortalama 1,00-1,15 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), buğdayın kilogramı ortalama 1,00-1,15 liradan işlem gördü.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)Hububat Buğdaykg1,00-1,15Arpakg1,00-1,10Beyaz Haşhaşkg9,00-9,50Mavi Haşhaşkg17.00-21,00Nohutkg3,00-3,50Susamkg10,00-12,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday hububat Uşak Ticaret Borsası

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