Uşakov: Putin, Erdoğan ve Ruhani bir araya gelecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Temmuz (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin üçlü zirve düzenlenmesi ihtimaline olumlu yaklaştığını açıkladı.
Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bu konu gündemimizde bulunuyor. Liderler bu imkanı görüştüler ve buna üç ülke de olumlu yaklaşıyor. Zirvenin düzenleneceği sürelerin kesin tarihi henüz belli değil.”
Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı
Buraya adeta turist yağıyor!
Altın Transfer Sistemi, Takasbank faaliyetleri kapsamına alındı
Dolar/TL ne kadar? (19 Temmuz 2018 dolar kuru)
Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Borsa güne yükselişle başladı
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum