Uşakov: Putin, Erdoğan ve Ruhani bir araya gelecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Temmuz (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin üçlü zirve düzenlenmesi ihtimaline olumlu yaklaştığını açıkladı.

Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu konu gündemimizde bulunuyor. Liderler bu imkanı görüştüler ve buna üç ülke de olumlu yaklaşıyor. Zirvenin düzenleneceği sürelerin kesin tarihi henüz belli değil.”

