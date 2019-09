UTİB, BTSO ve BEBKA'dan tekstilde tasarımı teşvik etkinliği

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğinde tekstil ihracatında katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi amacıyla Techxtile Start-Up Challenge etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik, 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Yaz döneminde başlayan başvuruların 11 Eylül tarihine kadar devam edeceği etkinlikte, dereceye giren projeleri uluslararası ticarete kazandıracak ödüller dağıtılacak.

Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Türkiye İhracat Meclisi koordinatörlüğünde UTİB, BEBKA, BTSO ve BUTEKOM iş birliğinde düzenlenecek organizasyonun tanıtıldığı basın toplantısı, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in ev sahipliğinde Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katılımı ile gerçekleştirildi.

Pınar Taşdelen Engin, yarışmaya tekstilde bilişim, yenilikçi malzemeler, teknik tekstiller, sektöre özel uygulamalar, yeni üretim süreçleri, çevreci ve sürdürülebilir alanlar konularında projelerin kabul edileceğini, 23 Ekim tarihinde yarışacak yerli-yabancı 18 proje arasında 6 finalistin ödül almaya hak kazanacağını söyledi ve ekledi:

"Dereceye giren proje sahipleri Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programına katılım, bir yıl süreyle profesyonel mentorluk desteği, Ulukoza programı ile 200 bin TL değerinde TÜBİTAK hibesine başvurma desteği, patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği, şirket kurma masraflarının karşılanması, bir yıllık muhasebe desteği, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkanlarından faydalanmak gibi ödülleri almaya hak kazanacak."

Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı her Türk Lirasının kıymetli olduğunu belirten Engin, “Bunun sektöre yansıması son derece önemli. Bu doğrultuda, yaptığımız saha çalışmalarında tekstil şirketlerinin öncelikli gördüğü teknolojik alanları belirledik. Şimdi inovasyonun önemine inanan tüm girişimcilerimizin bu alanlarda yenilikçi fikirlerle başvurmalarını arzu ediyoruz. Artık ismimiz sadece Ar-Ge Proje Pazarı değil; ‘TechXtile Start-Up Challenge’. Yapılabilir, satılabilir, ölçeklenebilir, teknolojik yeniliği ve derinliği olan, milli ve yerli üretimi destekleyen başvurular geleceğine inanıyoruz. Onlara girişimcilik ve inovasyon eğitimleri, mentorluk gibi destekler sağlamak, onları potansiyel müşterileriyle buluşturmak, şirketleştirmek ve zaman içerisinde öne çıkan girişimcileri kuluçka ve diğer desteklerle cesaretlendirmek istiyoruz. Etkinliği, Bursa Giyimlik Kumaş Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenleyeceğiz” dedi.

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyonda müthiş bir öğrenme döneminden geçtiğinin altını çizen Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum da “Türkiye, iş modellerini gözden geçirip iyileştirmeye çalışıyor. Biz de buna paralel bir işleyiş içindeyiz, Ar-Ge Proje Pazarı yeniden şekilleniyor. Nasıl Silikon Vadisi dünyanın hub’ı olduysa, Bursa da tekstil ve konfeksiyonda dünyaya hizmet veren, inovasyon ve girişimcilikte yerli yabancı start up’ların merkezi olabilir” dedi.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de Türkiye’de 2010 yılında 26 kalkınma ajansı kurulduğunu belirterek “BEBKA olarak Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerini kapsayacak şekilde bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı amaçlıyoruz. Kullandığımız her kuruş bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda belirleniyor. Girişimcilik için özel mali destek programı tasarladık. Bu anlamda UTİB’in 2011 yılından bu yana paydaşı olmak da bizleri mutlu ediyor. Elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Projeyi de 340 bin TL civarında bütçe ile destekleyeceğiz” diye konuştu. (Fotoğraflı)