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UTİB: Dünya ticaretindeki gelişmelere karşın tekstil ihracatı artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, dünya ticaretinde yaşanan "çekişme" ve "çalkantılara" karşın, Türkiye'nin ABD, Avrupa, Asya, Afrika ve Rusya’ya tekstil ihracatının arttığına dikkat çekti.

Elif Varan / İstanbul,11 Ekim (DHA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, dünya ticaretinde yaşanan "çekişme" ve "çalkantılara" karşın, Türkiye'nin ABD, Avrupa, Asya, Afrika ve Rusya’ya tekstil ihracatının arttığına dikkat çekti.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) katkılarıyla gerçekleştirilen ve sezonun en yenilikçi ürünlerinin ziyaretçilerle buluştuğu fuara, Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerden 120 firma katıldı.
İstanbul ve Türkiye’nin tekstil sektörü açısından daha önemli bir hale gelmesi ve İstanbul’un moda pazarının merkezi rolünü üstlenmesini hedefleyen fuara, moda dünyasının önemli merkezlerinden Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Danimarka, İsveç, Portekiz’in olduğu 8 ülkeden seçilmiş alıcılar da katıldı.
UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, bu yılın ilk 9 ayında ihracatlarının yüzde 10 artışla 944 milyon dolara çıktığını, yıl sonunda rakamın 1.3 milyar doları aşacağını belirtti ve ekledi:
"2018’de dünya ticaretinde geçmiş dönemlere göre daha çekişmeli ve son derece çalkantılı yeni bir döneme girildi. Buna rağmen ABD, Avrupa, Asya, Afrika ve Rusya’ya ihracatımız artıyor; önümüzdeki dönemde Türk tekstili için bazı fırsatlar ortaya çıkabilir.
"2011 yılında bunun ilk adımlarını attık ve bir fuar organizasyonu gerçekleştirdik. Gayet de başarılı oldu ve dünyanın önde gelen fuar şirketlerinin dikkatini çekti.
"2014 yılında da bu alanda dünyanın en iyi şirketi olan Premiere Vision devreye girdi. O tarihten buyana fuarın başarı artarak devam ediyor. Biz de fuara destek vermeyi sürdüreceğiz.
"Son dönemde dünya genelinde hızlı moda anlayışına yönelik fuarlar da düzenlenmeye başladı. Bu durum sektörümüz için bir avantaj.
"Aynı dönemde Türkiye tekstil ihracatı da yüzde 6.6 artış ile 6 milyar 335 milyon dolar oldu. Bu değere ve son aylardaki artış trendine baktığımızda 2018 yılsonunda UTİB olarak yaklaşık 1.3 milyar dolar, ülke olarak da 8.5 milyar dolar civarında bir ihracat değerine ulaşacağız.
"2018 yılı 9 aylık döneminde Türkiye genel ihracat kilogram birim fiyatı ortalama 1.31 dolar iken, tekstil sektörü ortalaması 4.38 dolar seviyesinde. Aynı dönemde UTİB’in ulaştığı değer ise 8.35 dolar.
"Kumaşta ise ABD ve Tunus’a kilogramı 12 dolardan, Fas ve Vietnam’a 14 dolardan, Yeni Zelanda’ya 24, Japonya’ya da 25 dolardan mal sattık.
"Yıllık 12 milyar dolar tekstil ithalatı ile dünyanın 3. büyük alıcısı olan ABD, 1 Ocak 2019’dan itibaren Çin’den ithal edilen ürünlerdeki vergi oranını yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarıyor.
"Bu durum Türk tekstil sektörünün ABD pazarındaki şansını artırabilir. Ayrıca ABD’li hazır giyim şirketlerinin üretim üssü olan başta Çin olmak üzere Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Vietnam ve benzeri birçok bölgeye yaptığımız tekstil ihracatının 5-10 kat artması bunun bir göstergesi.
"Ciddi bir tekstil üreticisi olmayan Kanada’nın bile yüzde 9 pay aldığı ABD pazarı, tekstil merkezi olan Türkiye için büyük fırsat. Bu durumu çok iyi değerlendirmeliyiz ve bu ülkede yüzde 3 olan pazar payımızı en kısa sürede artırmalıyız.
"İlişkilerin düzelmesiyle bu yılın ilk 9 ayında Rusya’ya toplam tekstil ihracatımız yüzde 189 artış ile 152 milyon dolara kadar yükseldi. Rusya’daki başarılı pozisyonumuzu tekrar kazanma potansiyelimiz çok yüksek.
"Öte yandan başta Tunus, Fas ve Mısır olmak üzere en çok ihracat yaptığımız ikinci kıta olan Afrika’ya tekstil ihracatımız yüzde 12 artış ile 691 milyon dolar düzeyine yükseldi. UTİB olarak ise bu kıtaya ihracatımız yüzde 26 artışla 120 milyon dolara çıktı.
"Tüm bu olumlu gelişmelere sevinmekle birlikte, hedeflerimize ulaşabilmek için geniş kapsamlı küresel türbülans döneminde süratli şekilde doğru pozisyonlar almamız da kaçınılmaz."

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