UTİB - Tekstilde 15 proje birincilik için yarışacak

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) düzenlediği Techxtile Start-Up Challenge’da finale kalan 15 proje birincilik için yarışacak.

UTİB tarafından BTSO ve BEBKA iş birliğinde, tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge’da, finale kalan projeler belirlendi. 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek finalde 15 proje birincilik ve Ödül için yarışacak.

Proje teslim tarihinin sona ermesiyle birlikte başlayan, "Tüm Proje Sahipleri İçin Genel Girişimcilik Eğitimi" ve "Ön Elemeyi Geçen Projeler için Pitching Eğitimi"nin ardından girişimciler; Ar-Ge Merkezi yöneticisi, yatırımcı, tekstil işverenleri, akademisyenler, Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknopark yöneticilerinden oluşan Değerlendirme Kurulu önünde proje sunumlarını gerçekleştirdi.

Değerlendirme Kurulu, gün boyunca Mercure Otel’de gerçekleşen programda 31 projenin sunumunu izledi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, TechXtile Start-Up Challenge’da finalde yarışacak 15 start-up projesi ve proje yazma eğitimi ödülüne layık görülen üç Ar-Ge Merkezi belirlendi.

Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan yoğun değerlendirme süreci sonrasında, finalde yarışacak projeler, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin tarafından açıklandı.

Proje sahiplerinin de yer aldığı açıklamada, katılımcılar heyecan dolu anlar yaşadı. Tüm katılımcılara teşekkür eden UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, finale kalamayan proje sahiplerinin de bu süreçte aldıkları eğitim ve yaşadıkları deneyimler ile çok önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi ve ekledi:

"Öncelikle proje veren tüm proje sahiplerine teşekkür ediyor, finale seçilen arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Bir sonraki aşamaya kalamayan arkadaşlarımızın da ciddi kazanımlar elde ettiği fikrindeyim. Finale kalan girişimciler Proje Danışmanımız Ufuk Batum Hocamız tarafından mentorluk desteği alıp, iş modellerini daha da geliştirme şansı yakalayacaklar. Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programı’na katılım, Ulukoza programı ile 200 bin TL değerinde TÜBİTAK hibesine başvurma desteği, patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği, şirket kurma masraflarının karşılanması, bir yıllık muhasebe desteği, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkânlarından faydalanmak gibi ödülleri almaya hak kazanacaklar. Finalde yarışacak tüm girişimci arkadaşlarımızı başarılar diliyorum."

Techxtile Start-Up Challenge’ın final karşılaşması; 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak ve girişimciler ödül sahibi olabilmek için final jürisine son sunumlarını yapacaklar.

