Uydu sempozyumunda trifokal göz içi lensi anlatılacak

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology tarafından Ar-Ge'si yapılarak geliştirilen Acriva Trinova lenslerinin özellikleri ve klinik sonuçları, 24 Eylül 2018'de düzenlenecek "Trifokal Göz İçi Lens Teknolojisi'ne Yeni Bir Yaklaşım" konulu uydu sempozyumunda konuşulacak. VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği tarafından 22-26 Eylül'de Viyana'daki Reed Messe Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 36. ESCRS Kongresi'nde, ileri teknoloji ile üretilerek göz kusurlarını düzelten trifokal lensler mercek altına alınacak. VSY Biotechnology tarafından Ar-Ge'si yapılarak geliştirilen Acriva Trinova lenslerinin özellikleri ve klinik sonuçları, kongre kapsamında, 24 Eylül 2018'de düzenlenecek "Trifokal Göz İçi Lens Teknolojisi'ne Yeni Bir Yaklaşım" konulu uydu sempozyumunda konuşulacak. Dünyanın dört bir tarafından Trinova göz içi lensini hastalarına implante eden doktorlar, Trinova'nın dünyada farklılık yaratan özelliklerini oftalmoloji endüstrisiyle paylaşacak.

İtalya’dan Dr. Roberto Belluci ve Slovenya’dan Dr. Marko Hawlina’nın moderatör olarak yer alacağı uydu sempozyumunun konuşmacıları arasında Hollanda'dan Dr. Ruth Lapid Gortzag, Japonya'dan Dr. Minoru Tomita, Polonya'dan Dr. Ewa Mrukwa Kominek ve Belçika'dan Dr. Johan Blanckaert bulunuyor. Doktorlar, göz içi lensle yaptıkları implantasyon deneyimlerini ve hasta sonuçlarını sempozyumda paylaşacak. 10 binin üzerinde ziyaretçinin katılımının beklendiği kongre boyunca VSY Biotechnology, oftalmoloji (göz bilimi) uzmanlarıyla buluşarak inovatif ürünlerini tanıtacak. VSY Biotechnology'nin standında da çeşitli ülkelerden uzmanlar, Trinova deneyimlerini paylaşıp oftalmologlardan gelen soruları cevaplayacak. Sempozyum konuşmacılarından Johan Blanckaert, özel bir oturumda Trinova çalışmalarının özet bir bildirisini sunacak. Dünyadaki birçok yeniliğe imza atan VSY Biotechnology'nin Sünisoidal Vision Technology (SVT) üretim tekniği ile ürettiği Trinova lensleri ile katarakt hastalarının yakın, orta ve uzak mesafeyi gözlüksüz görebilmeleri sağlanabiliyor. Lensler göz hekimleri tarafından göz içindeki doğal merceğin çıkarılarak yerine yapay merceğin yerleştirilmesi ile kişilere implante edilebiliyor.