FİNANS

Uydu sempozyumunda trifokal göz içi lensi anlatılacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

VSY Biotechnology tarafından Ar-Ge'si yapılarak geliştirilen AcrivaUD Trinova lenslerinin özellikleri ve klinik sonuçları, "Trifokal Göz İçi Lens Teknolojisi'ne Yeni Bir Yaklaşım" konulu uydu sempozyumunda konuşulacak

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology tarafından Ar-Ge'si yapılarak geliştirilen Acriva Trinova lenslerinin özellikleri ve klinik sonuçları, 24 Eylül 2018'de düzenlenecek "Trifokal Göz İçi Lens Teknolojisi'ne Yeni Bir Yaklaşım" konulu uydu sempozyumunda konuşulacak.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği tarafından 22-26 Eylül'de Viyana'daki Reed Messe Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 36. ESCRS Kongresi'nde, ileri teknoloji ile üretilerek göz kusurlarını düzelten trifokal lensler mercek altına alınacak.

VSY Biotechnology tarafından Ar-Ge'si yapılarak geliştirilen Acriva Trinova lenslerinin özellikleri ve klinik sonuçları, kongre kapsamında, 24 Eylül 2018'de düzenlenecek "Trifokal Göz İçi Lens Teknolojisi'ne Yeni Bir Yaklaşım" konulu uydu sempozyumunda konuşulacak.

Dünyanın dört bir tarafından Trinova göz içi lensini hastalarına implante eden doktorlar, Trinova'nın dünyada farklılık yaratan özelliklerini oftalmoloji endüstrisiyle paylaşacak.

İtalya’dan Dr. Roberto Belluci ve Slovenya’dan Dr. Marko Hawlina’nın moderatör olarak yer alacağı uydu sempozyumunun konuşmacıları arasında Hollanda'dan Dr. Ruth Lapid Gortzag, Japonya'dan Dr. Minoru Tomita, Polonya'dan Dr. Ewa Mrukwa Kominek ve Belçika'dan Dr. Johan Blanckaert bulunuyor.

Doktorlar, göz içi lensle yaptıkları implantasyon deneyimlerini ve hasta sonuçlarını sempozyumda paylaşacak.

10 binin üzerinde ziyaretçinin katılımının beklendiği kongre boyunca VSY Biotechnology, oftalmoloji (göz bilimi) uzmanlarıyla buluşarak inovatif ürünlerini tanıtacak.

VSY Biotechnology'nin standında da çeşitli ülkelerden uzmanlar, Trinova deneyimlerini paylaşıp oftalmologlardan gelen soruları cevaplayacak. Sempozyum konuşmacılarından Johan Blanckaert, özel bir oturumda Trinova çalışmalarının özet bir bildirisini sunacak.

Dünyadaki birçok yeniliğe imza atan VSY Biotechnology'nin Sünisoidal Vision Technology (SVT) üretim tekniği ile ürettiği Trinova lensleri ile katarakt hastalarının yakın, orta ve uzak mesafeyi gözlüksüz görebilmeleri sağlanabiliyor. Lensler göz hekimleri tarafından göz içindeki doğal merceğin çıkarılarak yerine yapay merceğin yerleştirilmesi ile kişilere implante edilebiliyor.

Kongre boyunca hekimler tarafından yakından incelenebilecek Trinova lensin, dünya çapındaki patent başvuruları tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, oftalmoloji alanında dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olan ESCRS Kongresi’nde yer almaktan ve üstün teknolojiye sahip yepyeni ürünleri ile endüstriyle buluşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Göktekin, "Uydu sempozyumunda dünyanın birçok ülkesinde lens uygulaması gerçekleştiren uzmanlarla her yönüyle Trinova'yı konuşacağız, tüm dünyada patent başvuruları yapılan SVT teknolojisi ile ürettiğimiz göz içi lensimizin oftalmoloji alanına getirdiği yenilikleri ele alacağız." ifadelerini kullandı.

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