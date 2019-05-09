Uydudan veriler artık yerli antenle gelecek

WASHINGTON (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Profen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yüksel, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer istasyonu MİYEG'in hizmete girmesiyle uzay yörüngesindeki uydularımızdan gelen veriler, yerli ve milli anten sistemi sayesinde tamamen güvenli şekilde ülkemize ulaşacak." dedi. Yüksel, AA muhabirine, savunma, iletişim, bilişim teknolojileri, uydu ve internet hizmetleri alanında faaliyet gösteren Profen Grup'un ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019'da, Milli Yer İstasyonu (MİYEG) ve ManPack Terminal ürünleriyle yer aldığını söyledi. Alçak ve orta yörünge uyduları için uydu kontrol sistemlerinde yer istasyonunun ihtiyaç duyulan bir teknoloji olduğunu belirten Yüksel, TÜBİTAK Uzay'ın desteğiyle Profen Grup tarafından tasarım ve üretimi gerçekleştirilen MİYEG Projesi'nin, 7,3 metre çapında antene sahip olduğunu bildirdi. Yüksel, X ve Y ekseninde aynı anda hareket etme kabiliyeti bulunan antenin tasarım ve üretim aşamasının yaklaşık 2 yıl sürdüğünü ifade etti. Bunlar da ilginizi çekebilir Yaz aylarında şok ve trend olmanın ipuçları Nisan’da en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi KRİPTOPARA

Antenin şu anda test aşamasında olduğunu vurgulayan Yüksel, testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından TÜBİTAK Uzay'ın binasının çatısına kurulumunun yapılmasının planlandığını dile getirdi. Yüksel, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer istasyonu MİYEG'in hizmete girmesiyle uzay yörüngesindeki uydularımızdan gelen veriler, yerli ve milli anten sistemi sayesinde tamamen güvenli şekilde ülkemize ulaşacak." diye konuştu. - "İhracat potansiyeli de var" MİYEG'in, şimdiye kadar Türkiye'de tasarlanan ve üretilen en büyük çaplı karbon fiberden yapılan reflektör anten olma özelliği taşıdığına dikkati çeken Yüksel, "Cassegrain türündeki anten, alçak yörünge yer gözlem uyduları ile S ve X bant haberleşmesinde kullanılacak." bilgisini verdi. Tüm dünyada aranan bu özellikteki antenin ihracat potansiyelinin de bulunduğuna işaret eden Yüksel, Türkiye'nin bu tip antenleri ilk üreten ülkelerden biri olması dolayısıyla, dünyadaki üreticiler arasında avantajlı konumda bulunduğunu söyledi. İhtiyaca göre 2 metre ile 7,5 metre çapında olabilen antenin kontrol ünitesinin de Profen tarafından yerli olarak üretildiğine işaret eden Yüksel, her uydu için bir antenin hizmet vereceğini bildirdi.