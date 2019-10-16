Üye iş yeri komisyon oranına getirilen sınır memnuniyetle karşılandı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlenen üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı üst sınırının yüzde 1,60 olarak belirlenmesi perakende sektörü tarafından memnuniyetle karşılanırken, yeni uygulama ile milyarlarca liranın firmaların kasasında kalacağı belirtiliyor.

TCMB tarafından daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlenen üye iş yerine uygulanacak komisyon oranına üst sınır getirildi.

Bu kapsamda mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye iş yerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60'ı geçemeyecek.

Uygulama, 1 Kasım'dan itibaren hayata geçecek.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörünün çok önemli bir sıkıntısının bu karar ile çözüldüğünü söyledi.

Mevcutta, mal ve hizmet alımlarında işlem tutarlarının üye iş yerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde uygulanan komisyon oranının çok değişkenlik gösterdiğini anlatan Öncel, "Ertesi gün nakit kullandırma oranı firmaların pazarlık gücüne göre çok farklılık gösterebiliyor. Bu konu, özellikle organize perakende dışında hacmi çok daha düşük olan esnaf ve ticaret erbabının çok önemli bir sıkıntısıydı. Firma bazında yüzde 2,5 ila 3 arasında farklılıklar gösteren oranlar söz konusuydu." diye konuştu.