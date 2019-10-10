Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

Gökhan Artan / İstanbul, 10 Ekim (DHA)- Türkiye’ye gelen Çinli, Güney Koreli ve Japon turist sayısının 8 ayda toplam 500 bini yükselmesi özellikle üç ülke vatandaşlarının gözde tatil merkezlerinden Kapadokya'ya gelişlerde artışa yol açtı. Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artışlar Kapadokya Havalimanı'nı kullanan yolcu rakamlarına da yansıdı. Bu yılın 9 ayında Kapadokya Havalimanı'na yüzde 28 artış ile 372 bin yolcu geçiş yaptı. Uçak trafiği ise yüzde 17 artarak 2 bin 278'e yükseldi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'ya turistlerin ilgisiyle beraber uçak ve yolcu trafiğinde artış da devam ediyor. Yılık ortalama uçuş sayısı ile trafik hacmi ve uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük sıcak hava balonu merkezlerinden biri olarak gösterilen Kapadokya’nın havalimanından geçen yolcu sayısı 9 ayda yüzde 28 artış ile 372 bine, uçak trafiği ise yüzde 17 artış ile 2 bin 278'e yükseldi. Kapadokya bölgesindeki müzeleri 2 milyon 900 bin kişi ziyaret ederken özellikle üç Uzakdoğu ülkesinden gelişlerdeki artışlar Kapadokya Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısındaki artışı olumlu yönde etkiledi. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 8 ayda yüzde 12.66 artış ile 292 bine, Güney Koreli turist sayısının yüzde 36.15 artış ile 141 bine, Japon turist sayısının da yüzde 31 artış ile 67 bine yükselmesi Kapadokya Havalimanı'nı hareketlendirdi. Çinlilerin Türkiye'de en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında Kapadokya geliyor. THY, İstanbul Havalimanı’ndan Kapadokya’ya seferlerini günde 3'e, Anadolujet ise Sabiha Gökçen’den 2 sefere çıkardı. Nevşehir'de 31 işletmede toplam 260 adet balon bulunuyor.