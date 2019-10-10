FİNANS

Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 09:47 | Son Güncelleme

 Türkiye’ye gelen Çinli, Güney Koreli ve Japon turist sayısının 8 ayda toplam 500 bini yükselmesi özellikle üç ülke vatandaşlarının gözde tatil merkezlerinden Kapadokya'ya gelişlerde artışa yol açtı.

Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

Gökhan Artan / İstanbul, 10 Ekim (DHA)- Türkiye’ye gelen Çinli, Güney Koreli ve Japon turist sayısının 8 ayda toplam 500 bini yükselmesi özellikle üç ülke vatandaşlarının gözde tatil merkezlerinden Kapadokya'ya gelişlerde artışa yol açtı. Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artışlar Kapadokya Havalimanı'nı kullanan yolcu rakamlarına da yansıdı. Bu yılın 9 ayında Kapadokya Havalimanı'na yüzde 28 artış ile 372 bin yolcu geçiş yaptı. Uçak trafiği ise yüzde 17 artarak 2 bin 278'e yükseldi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'ya turistlerin ilgisiyle beraber uçak ve yolcu trafiğinde artış da devam ediyor. Yılık ortalama uçuş sayısı ile trafik hacmi ve uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük sıcak hava balonu merkezlerinden biri olarak gösterilen Kapadokya’nın havalimanından geçen yolcu sayısı 9 ayda yüzde 28 artış ile 372 bine, uçak trafiği ise yüzde 17 artış ile 2 bin 278'e yükseldi. Kapadokya bölgesindeki müzeleri 2 milyon 900 bin kişi ziyaret ederken özellikle üç Uzakdoğu ülkesinden gelişlerdeki artışlar Kapadokya Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısındaki artışı olumlu yönde etkiledi. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 8 ayda yüzde 12.66 artış ile 292 bine, Güney Koreli turist sayısının yüzde 36.15 artış ile 141 bine, Japon turist sayısının da yüzde 31 artış ile 67 bine yükselmesi Kapadokya Havalimanı'nı hareketlendirdi. Çinlilerin Türkiye'de en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında Kapadokya geliyor. THY, İstanbul Havalimanı’ndan Kapadokya’ya seferlerini günde 3'e, Anadolujet ise Sabiha Gökçen’den 2 sefere çıkardı. Nevşehir'de 31 işletmede toplam 260 adet balon bulunuyor.

2018 yılında 537 bin kişi balon turuna katıldı

Türk turizmine yılda 70 milyon euro katkı sağlayan Kapadokya'da balon uçuşlarına katılan yolcuların sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 537 bin 500 kişiye ulaşmıştı. SHGM tarafından yetkilendirilen 25 firmanın toplam 239 sıcak hava balonu ile faaliyetlerini sürdürdüğü Kapadokya’da geçtiğimiz yıl toplam 30 bin 514 balon uçuşu gerçekleştirildi. Yılık ortalama uçuş sayısı ile trafik hacmi ve uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük sıcak hava balonu merkezlerinden biri olarak gösterilen Kapadokya’da 2018 yılında 230 gün balon uçuşu yapılmıştı. SHGM verilerine göre 2008 yılında 10 tane olan balon işletme sayısı 10 yıllık dönemde yüzde 250 artışla 25 firmaya ulaştı. Balon sayısı ise yüzde 350 oranında artarak 67’den 239’a yükselmişti.

Kapadokya balon turları iki periyot olarak yapılıyor

Kapadokya bölgesinde uçuşlar günlük olarak iki periyot halinde yapılıyor. İlk periyodu gün doğumundan 30 dakika öncesi ile yerel saat 11.00 arasında ve aynı anda en fazla 105 balonun uçuşuna izin veriliyor.İkinci periyod ise yerel saat ile 14:00 ile gün batımından 30 dakika sonrasına kadar meteorolojik verilerin olumlu alınması kaydıyla en fazla 65 balonun uçuşuna izin veriliyor.(Fotoğraflı)

Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurduUzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurduUzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurduUzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

PARTNERGören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...Gören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...
Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştukEylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk
Brandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birdenBrandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

'Barış Pınarı' sonrası dolarda son durum!

'Barış Pınarı' sonrası dolarda son durum!

Harekat sonrası altın güne nasıl başladı?

Harekat sonrası altın güne nasıl başladı?

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yoğun ilgi

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yoğun ilgi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

Brandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birden

Brandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birden

Güzellikte Güney Kore ile işbirliği

Güzellikte Güney Kore ile işbirliği

Bankacılık sektörü 2020’den umutlu

Bankacılık sektörü 2020’den umutlu

TÜSİAD/Kaslowski: Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için güven tesis edilmeli

TÜSİAD/Kaslowski: Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için güven tesis edilmeli

İş Bankası girişimcileri yatırımcılarla San Francisco'da buluşturuyor

İş Bankası girişimcileri yatırımcılarla San Francisco'da buluşturuyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.