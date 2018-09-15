FİNANS

Uzaktan yönetilebilir nesnelere imkan sağlayacak teknoloji Turkcell şebekelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

1.2 Gbps hızı ile tüm dünyaya örnek gösterilen Turkcell 4.5G şebekesinde şimdi de faz senkronizasyonu destekli altyapıya geçirilerek 5G için gerekli bir ön adım daha sağlandı - Söz konusu geliştirme ile uzaktan yönetilebilir nesneler dünyasına da kapı aralandı

İSTANBUL(AA) - Turkcell, 5G dönüşümü için önemli gereksinimlerden biri olan ve 4,5G’de de bazı yeni özelliklerle mobil geniş bant deneyiminin daha da iyileşmesini sağlayacak faz senkronizasyonu altyapısını ülke genelinde devreye aldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, şebekesinin 5G’ye dönüşümü konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geleceğin teknolojilerini altyapısında kullanmak için hazırlıklarını aralıksız sürdüren Turkcell, 5G dönüşümü için önemli gereksinimlerden biri olan ve 4.5G’de de bazı yeni özelliklerle mobil geniş bant deneyiminin daha da iyileşmesini sağlayacak faz senkronizasyonu altyapısını ülke genelinde devreye aldı.

Frekans senkronizasyonu temelli altyapıdan faz senkronizasyonu destekli altyapıya geçişle birlikte Turkcell şebekesindeki baz istasyonlarının birbirleri ile daha akıllı bir şekilde koordinasyonunu sağlayacak yeni özellikler için de hazırlıklar tamamlandı.

Faz senkronizasyonu, 4,5G mobil data indirme hızının yüksek seviyelerde devam etmesine katkı sağlayacak bazı gelişmiş özelliklerin kullanılmasına imkan sunacak. Kullanıcıya tahsis edilecek kaynak sürekliliğinin korunmasını ve sinyal etkileşimi nedeniyle oluşan verimlilik kaybı gibi kalite problemlerinin önlenmesine katkı sağlayan faz senkronizasyonu, 4,5G şebekelerde verimlilik artışı yaratırken, 5G şebeke dönüşümü için ise ön koşul niteliği taşıyor.

\

- "Önemli adımlardan biri faz senkronizasyonu dönüşümü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 5G hazırlıkları ve 4,5G şebekesinde yeni özelliklerin desteklenmesi için önemli adımlardan birisinin faz senkronizasyonu dönüşümü olduğunu bildirdi.

Sezgin, "4,5G altyapımız ile vermekte olduğumuz yüksek hızlı mobil servislerini yeni özelliklerle daha da iyileştirmemize olanak sağlayan faz senkronizasyonu şebekesi, Turkcell’in teknoloji konusundaki öncü yaklaşımının yeni bir göstergesidir. Yeni kurulan bu altyapı, çok daha hassas gerçek zamanlı 5G servis ihtiyaçlarının karşılanması için de önemli bir adım olmuştur." ifadelerini kullandı.

Turkcell 4,5G şebekesinde entegre edilen uluslararası IEEE 1588v2 PTP standartlarına uygun faz senkronizasyonu sistemleri ile baz istasyonlarında +-1.5 usec (mikrosaniye) faz kayması seviyesinde saat doğruluğu sağlanabiliyor ve bu yüksek doğrulukta saat bilgisi sayesinde birbirine komşu 4,5G baz istasyonlarının koordinasyonu prensibine dayanan Inter-eNodeB Carrier Aggregation, CoMP, eMBMS, eICIC gibi zaman duyarlı özellikler esnek bir şekilde kullanılabiliyor.

Entegre edilen ileri teknoloji faz senkronizasyonu sistemleri, 5G şebekesi için gerekli yüksek hassasiyette senkronizasyon ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu sayede 5G temelli servis altyapılarının sağlanmasının önü açılıyor.

PARTNERHerkes bu fotoğrafı paylaşıyor!Herkes bu fotoğrafı paylaşıyor!
Türkiye'nin limon deposu Adana ve Mersin'de yüz güldüren hasatTürkiye'nin limon deposu Adana ve Mersin'de yüz güldüren hasat
Mardin'de yatırım yapacak Alman tavuk firması ile ilk toplantıMardin'de yatırım yapacak Alman tavuk firması ile ilk toplantı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4.5G 5G Turkcell

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

Karafilköy, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

Karafilköy, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

TBB'den uyarı: Banka bilgilerinin paylaşılmaması alışkanlık haline getirilmelidir

TBB'den uyarı: Banka bilgilerinin paylaşılmaması alışkanlık haline getirilmelidir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin limon deposu Adana ve Mersin'de yüz güldüren hasat

Türkiye'nin limon deposu Adana ve Mersin'de yüz güldüren hasat

Mardin'de yatırım yapacak Alman tavuk firması ile ilk toplantı

Mardin'de yatırım yapacak Alman tavuk firması ile ilk toplantı

Antalya'da rekor: Turist sayısı 10 milyonu aştı

Antalya'da rekor: Turist sayısı 10 milyonu aştı

Devleri buluşturan fuardan önemli anlaşmalar çıktı

Devleri buluşturan fuardan önemli anlaşmalar çıktı

23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak

23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak

Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.