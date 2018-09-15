Uzaktan yönetilebilir nesnelere imkan sağlayacak teknoloji Turkcell şebekelerinde

İSTANBUL(AA) - Turkcell, 5G dönüşümü için önemli gereksinimlerden biri olan ve 4,5G’de de bazı yeni özelliklerle mobil geniş bant deneyiminin daha da iyileşmesini sağlayacak faz senkronizasyonu altyapısını ülke genelinde devreye aldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, şebekesinin 5G’ye dönüşümü konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geleceğin teknolojilerini altyapısında kullanmak için hazırlıklarını aralıksız sürdüren Turkcell, 5G dönüşümü için önemli gereksinimlerden biri olan ve 4.5G’de de bazı yeni özelliklerle mobil geniş bant deneyiminin daha da iyileşmesini sağlayacak faz senkronizasyonu altyapısını ülke genelinde devreye aldı.

Frekans senkronizasyonu temelli altyapıdan faz senkronizasyonu destekli altyapıya geçişle birlikte Turkcell şebekesindeki baz istasyonlarının birbirleri ile daha akıllı bir şekilde koordinasyonunu sağlayacak yeni özellikler için de hazırlıklar tamamlandı.

Faz senkronizasyonu, 4,5G mobil data indirme hızının yüksek seviyelerde devam etmesine katkı sağlayacak bazı gelişmiş özelliklerin kullanılmasına imkan sunacak. Kullanıcıya tahsis edilecek kaynak sürekliliğinin korunmasını ve sinyal etkileşimi nedeniyle oluşan verimlilik kaybı gibi kalite problemlerinin önlenmesine katkı sağlayan faz senkronizasyonu, 4,5G şebekelerde verimlilik artışı yaratırken, 5G şebeke dönüşümü için ise ön koşul niteliği taşıyor.