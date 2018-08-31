"Uzayda yaşayan AVM'ler var"

İSTANBUL (AA) - Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, döviz kurlarına paralel artan AVM kiralarına dikkati çekerek "Perakendecinin artan kira maliyetine duyarlı bazı AVM’lere karşılık, yabancı fonların sahip olduğu bazı AVM’ler sanki uzayda yaşıyor gibi davranıyor. Kur bedelini perakendeciye yüklüyorlar. Bu yaklaşım sektör büyümesine sekte vuruyor. Avro bir yıl içinde yüzde 80 arttı. Bu maliyetleri kimse karşılayamaz." açıklamasında bulundu.

Orakçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada döviz ile kiralama yapan yabancı fonların sahip olduğu bazı alışveriş merkezlerinin (AVM) son dönemde yaşanan kur artışlarına karşı duyarsız davrandığını, bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın "AVM’lerde dövizle kiralama ve satış dönemine son verilecek" açıklamasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Süleyman Orakçıoğlu, "Bir yıl içinde yüzde 80 artış gösteren bir avro ile karşı karşıyayız. Bu derece artan bir maliyeti dövizle mağaza kiralayan markalar karşılayamaz. Tüm bu gelişmelere rağmen sanki uzayda yaşıyormuş gibi davranan, son derece duyarsız yaklaşım sergileyen yabancı fonların sahip olduğu bazı AVM’ler söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.