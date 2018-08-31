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"Uzayda yaşayan AVM'ler var"

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: - "Perakendecinin artan kira maliyetine duyarlı bazı AVM’lere karşılık, yabancı fonların sahip olduğu bazı AVM’ler sanki uzayda yaşıyor gibi davranıyor. Kur bedelini perakendeciye yüklüyorlar" - "Bu yaklaşım sektör büyümesine sekte vuruyor. Avro bir yıl içinde yüzde 80 arttı. Bu maliyetleri kimse karşılayamaz"

İSTANBUL (AA) - Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, döviz kurlarına paralel artan AVM kiralarına dikkati çekerek "Perakendecinin artan kira maliyetine duyarlı bazı AVM’lere karşılık, yabancı fonların sahip olduğu bazı AVM’ler sanki uzayda yaşıyor gibi davranıyor. Kur bedelini perakendeciye yüklüyorlar. Bu yaklaşım sektör büyümesine sekte vuruyor. Avro bir yıl içinde yüzde 80 arttı. Bu maliyetleri kimse karşılayamaz." açıklamasında bulundu.

Orakçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada döviz ile kiralama yapan yabancı fonların sahip olduğu bazı alışveriş merkezlerinin (AVM) son dönemde yaşanan kur artışlarına karşı duyarsız davrandığını, bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın "AVM’lerde dövizle kiralama ve satış dönemine son verilecek" açıklamasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Süleyman Orakçıoğlu, "Bir yıl içinde yüzde 80 artış gösteren bir avro ile karşı karşıyayız. Bu derece artan bir maliyeti dövizle mağaza kiralayan markalar karşılayamaz. Tüm bu gelişmelere rağmen sanki uzayda yaşıyormuş gibi davranan, son derece duyarsız yaklaşım sergileyen yabancı fonların sahip olduğu bazı AVM’ler söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Kurlardaki artış nedeniyle ağustos ayı kiralarında yüzde 10’luk bir fark yaşadıklarını ancak eylül ayında ödenecek kiralarda bu farkın çok daha büyük olacağını vurgulayan Orakçıoğlu, “Ağustos ayındaki hareketliliği büyük olumsuzluk olarak görürken, eylüldeki fark çok daha büyük olarak karşımıza çıkacak. Yüzde 40’lara kadar varan bir artış söz konusu. Eylül ayında faturalar geldiğinde kim, hangi kurdan kirasını ödeyecek ve bu faturalar ödenemediğinde ne olacak?.” ifadelerini kullandı.

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- "Kira artışında enflasyon göz önüne alınmalı^"

Halen 73 ülkede 400’ü aşkın mağazaya sahip olduklarını hatırlatan Orakçıoğlu, moda perakendesinin lider markası olarak büyümelerine AVM’lerin de katkı sunduğunu bildirdi.

Orakçıoğlu, "Markalar ve AVM’ler olarak bizler birlikte büyüdük. Geçmişte yaşanan bu karşılıklı fayda göz ardı edilmemeli. Elbette yaşanan gelişmeleri bizlerle uyum içinde paylaşan ve duyarlılık sergileyen AVM sahipleri var. Buna karşın, kur artışları nedeniyle yaşanan olumsuzlukların bedelini tamamen perakendeciye yükleyen ve hiçbir şekilde duyarlı davranmayan yabancı fonların sahip olduğu bazı AVM grupları da söz konusu. Bu durum sektörümüzün gelişmesine büyük sekte vuruyor. Bu tür tavırlara karşı tepkiliyiz. Bizler sektörün zarar görmemesi adına iyi niyetli ve sabırlı davranmaya çalışıyoruz ancak maalesef bu durum sektörün aleyhine kullanılıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamasından bu anlamda çok mutlu olduklarının altını çizen Orakçıoğlu, "Kiralarda parametre ne olacak, bu nokta bizler için önemli. Kira artışlarında enflasyon oranları göz önüne alınarak bir düzenleme yapılmalı. Yaşanılan sorunu dengeli ve uyum içinde karşılamak ve çözmek lazım. Karşılıklı iş birliğinin, sektörün tüm paydaşlarının büyümesine katkı sunacağına inanıyoruz." dedi.

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ORKA Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu

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