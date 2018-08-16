FİNANS

"Üzerimize düşeni tüm gücümüzle yapma pozisyonundayız"

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 16:41 | Son Güncelleme

Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik: - "Özel sektörün üretim gücü ve iş dünyasının sivil toplum örgütleri olarak üzerimize düşeni tüm gücümüzle yapma ve sorumluluk alma pozisyonundayız"

BALIKESİR (AA) - Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara ilişkin, "Özel sektörün üretim gücü ve iş dünyasının sivil toplum örgütleri olarak üzerimize düşeni tüm gücümüzle yapma ve sorumluluk alma pozisyonundayız." ifadesini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, federasyona bağlı bin işletmenin bölge ve Türkiye adına üretmeye devam ettiğini belirtti.

Son aylarda döviz kurlarındaki dalgalanma ve faiz artışıyla başlayan sürecin işletmeleri özellikle finansmana erişim noktasında zora soktuğuna işaret eden Çelik, Türkiye'nin üretim gücünü oluşturan işletmelerin devletin alacağı tedbirlerle bu süreçten de alın akıyla çıkacağını bildirdi.

Çelik, federasyon olarak TÜRKONFED ile KOBİ'lere yönelik finansmana erişim olanaklarının artırılması ve ticarette çarkların yeniden sorunsuz dönmesi adına çözüm önerilerini içeren bir raporu 27 Ağustos'ta ekonomi kurmaylarına sunacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Orta Vadeli Program'a da katkı sunmasını hedeflediğimiz bu rapor, özellikle son günlerde cereyan eden olumsuz ekonomik şartlarda bölgemiz ve sektörümüzde yaşadığımız
sorunlar ve kısa vadede acil ihtiyaçlarımızla orta vadede yapısal sorunlarımızla ilgili kamudan beklediğimiz siyasi, ekonomik müdahalelere yönelik görüşlerimizi içerecektir. Bizler özel sektörün üretim gücü ve iş dünyasının sivil toplum örgütleri olarak üzerimize düşeni tüm gücümüzle yapma ve sorumluluk alma pozisyonundayız."

Ekonomik faaliyetlerin dönemsel olmadığına işaret eden Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomik faaliyetler uzun soluklu ve aralıksız olarak devam etmektedir. Bu süreçte bazen güneş açar bazen de fırtına çıkar. Ekonomik ilişkiler evlilik gibi olmalı; iyi günde de kötü günde de. Bu noktada özellikle bankacılık sektörüne sitem etmek istiyorum, iyi günde her yerde olan sektör fırtınada korunaklı limana kendini ilk atan pozisyonuna geçiyor. Zaten bankacılık sistemimizin temelleri çok sağlam. Kredi verilirken bankalar aldıkları teminatlarla kendilerini fazlasıyla güvence altına alıyorlar. Ekonominin kötü gidişinde bir anda kredi teminatlarını artırmaya kalkmaları, faizleri duruma göre dalgalandırmaları doğrusu ne adil ne de kabul edilebilir bir durum."

Çelik, üye işletmelerin büyük miktarlarda KDV alacakları bulunduğunu belirterek, "Birikmiş alacakların en azından bir kısmının işletmelere ödenmesi, tahsil edilemeyen faturaların KDV ve vergi tahakkuklarının yeniden gözden geçirmesi bir gerekliliktir. Güneş elbette sıcak yüzünü yeniden gösterecektir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
dalgalanma ekonomi GÜNMARSİFED İsa Tamer Çelik kur

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