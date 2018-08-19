MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Kurban Bayramı'nda kurbanlık olarak küçükbaş hayvanın tercih edilmesini önemsediklerini belirterek, "Büyükbaş hayvanın kesimi ve sonrasında muhafazası zordur. Kurban Bayramı'nın ilk günü üretilen 200 bin ton etin yüzde 10'luk bölümünü bile kullanamaz hale getirirsek bu Ankara'nın bir aylık et ihtiyacına karşılık gelir." dedi.

Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Kurban Bayramı'nda 850 bin büyükbaş, 2,5 milyona yakın da küçükbaş hayvan kesildiğini, bunun sonucu yaklaşık 200 bin ton et üretildiğini söyledi.

Bayramın birinci günü üretilen etin Türkiye'nin yıllık et ihtiyacının yaklaşık 6'da birine denk geldiğini ifade eden Yalçındağ, "Kurbanlık olarak küçükbaş hayvanın tercih edilmesini önemsiyoruz. Büyükbaş hayvanın kesimi ve sonrasında muhafazası zordur. Bir olumsuzluktan dolayı Kurban Bayramı'nın ilk günü üretilen 200 bin ton etin yüzde 10'luk bir bölümünü bile kullanamaz hale getirirsek bu Ankara'nın bir aylık et ihtiyacına karşılık gelir. Bu milli servettir." diye konuştu.