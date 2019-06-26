FİNANS

Uzmanlar: Bitcoin’i bu defa kurumsal yatırımcılar sürüklüyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

Uzmanlar ve sektör temsilcileri Bitcoin’in son aylarda gösterdiği hızlı yükselişin arkasında bu defa küçük tasarruf sahiplerinin değil kurumsal yatırımcıların bulunduğunu dile getirdi.

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Uzmanlar ve sektör temsilcileri Bitcoin’in son aylarda gösterdiği hızlı yükselişin arkasında bu defa küçük tasarruf sahiplerinin değil kurumsal yatırımcıların bulunduğunu dile getirdi.
Dijital para borsası Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer, dünya genelinde birçok kurumsal yatırımcının Bitcoin’e yatırım yaptığına dair ellerinde somut veriler olduğunu belirtti ve ekledi:
"Kontrol ettiği 2,5 trilyon dolardan fazla varlık ile dünyanın en büyük fon yönetim şirketlerinden biri olan Fidelity’nin yaptığı bir araştırmaya göre kurumsal yatırımcıların yüzde 22'si çoktan Bitcoin ve kripto paralara yatırım yapmış durumda. Ayrıca bu araştırmada yer alan aile ofislerinin yüzde 80'i ve yatırım danışmanlarının da yüzde 74'ü dijital varlıkları çok tercih edilebilir buluyor. Yani henüz satın almadığı halde Bitcoin vb. varlıkları çok çekici bulan önemli bir kurumsal yatırımcı kitlesi de mevcut."
Özer, ayrıca kurumsal yatırımcılara Bitcoin satın alma imkanı sağladığı için en önemli kurumsal ilgi göstergelerinden biri sayılan Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) isimli fonda Bitcoin satın alımlarının daha Nisan ayında tüm zamanların rekor yüksek seviyelerini geride bırakmaya başladığını hatırlattı.
Ekonomi ve teknoloji gazetecisi Erkan Öz ise, Google aramalarında Bitcoin kelimesinin hâlâ düşük düzeylerde seyrettiğine dikkat çekti ve ekledi:
"Küçük yatırımcılar Bitcoine girmek istediğinde ilk yaptıkları Google’da Bitcoin hakkında bilgi edinmeye çalışmak oluyor. 2017-18 Döneminde Bitcoin fiyatı 1000 dolarlardan 20,000 dolar seviyesine tırmanırken Google Trends’te Bitcoin aramaları da 6 puan seviyelerinden 100 puana tırmanmıştı."
Erkan Öz, Bitcoin fiyatı 20.000’lerden 3100 dolara kadar düşüp dip yaptığında bitcoin aramalarının da tekrar 8 puan seviyelerine kadar gerilediğini hatırlattı ve ekledi:
"2018 Aralık ayından bu yana Bitcoin fiyatı 6 ayda 3,100 dolardan 13,000 dolarlar seviyesine kadar hızla tırmandı. Ancak, aynı dönemde küçük yatırımcı ilgisini gösteren Google Trends Bitcoin aramaları sadece 8 puandan 17 puana yükseldi. Yani küçük yatırımcı geçen yıl görülen yüzde 85 kaybın ardından, hala Bitcoine girmekten korkuyor. Şu anda yükselişi büyük ihtimalle Bitcoin‘e yatırım yapacakları kanal sayısı da hızla artan kurumsal yatırımcılar sürüklüyor."

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