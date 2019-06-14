Uzmanlar: Facebook yeni kripto parası ile bankalara rakip olur

Erkan Öz / İstanbul, 14 Haziran (DHA) - Yerli ve yabancı uzmanlar, Facebook’un 18 Haziran’da "whitepaper"ını (tanıtım ve sunuş belgesi) açıklayacağı yeni kripto parasının, başta Bitcoin olmak üzere mevcut kripto paraları değil, aksine klasik finans sistemi ve bankaları tehdit edeceğini düşünüyor.

Konu hakkındaki görüşlerini Twitter’da açıklayan San Francisco merkezli yatırım firması Blockchain Capital'in yöneticisi Spencer Bogart, Facebook’un "GlobalCoin" ismini alması beklenen yeni projesinin, 2019

