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Uzmanlar: New York şehri iflasa gidiyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

ABD'nin ve dünyanın en önemli finansal merkezlerinden biri olarak tanınan New York kentinin son 40 yılda görülmemiş bir mali iflasa doğru gittiği ileri sürüldü.

Erkan Öz / İstanbul, 11 Mart (DHA) - ABD'nin ve dünyanın en önemli finansal merkezlerinden biri olarak tanınan New York kentinin son 40 yılda görülmemiş bir mali iflasa doğru gittiği ileri sürüldü.
New York Post gazetesinin haberine göre uzmanlar, vergi yükleri altında ezilen firmalar şehirden kaçarken, aynı dönemde harcamaların hızla yükseldiğine dikkat çekiyor.
New York'ta hane başı uzun vadeli borç 81,000 doları bulurken, New York Valisi Bill de Blasio, 89 milyar dolarlık bütçenin yeterli olmadığını gerekçesiyle ve 3.0 milyar dolar ek harcama yapmaya hazırlanıyor.
Vested Başekonomisti Milton Ezrati, "Kent bütçesi şu anda açık veriyor. Eğer ülkede bir resesyon olursa veya vergi reformlarından dolayı yatırımcılar kentten kaçmaya devam ederse, kendimizi çok zor bir noktada bulabiliriz" diye uyardı.
New York'un şu anda da aslında çok zor bir mali durumda olduğunun altını çizen Ezrati, “Ama herhangi bir geri çekilme yaşarsak artık imkansız bir noktaya düşeriz” diye ekledi.
De Blasio, 2020 bütçesi için 750 milyon dolarlık tasarruf öngörüyor. Fakat bazı ekonomistlerin Amerika’da yaklaştığını düşündükleri resesyon (milli gelirin iki çeyrek üstüste küçülmesi) durumu gerçekleşirse bu yeterli olmayacak.
Vali de Blasio Görevi devraldığından bu yana harcamalar yüzde 32 arttı. Kent yönetiminin çalışan sayısı son beş yılda 33,000 artış gösterirken; uzun vadeli emeklilik yükümlülüklerinde de patlama yaşanıyor.
New York kenti ve eyaleti, ABD vergi yükü sıralamasında en üst sırada yer alıyor. Bu vergi yükünden kaçmak için bir çok işletme daha düşük vergi alınan eyaletlere gitmek için kenti terk ediyor. Bu da New York’un vergi geliri kaybı yaşamasına neden oluyor.
American Institute for Economic Research ekonomistlerinden Peter C. Earle, "New York kesinlikle iflas edebilir. Böyle bir durumda şehir kısa bir süreliğine borç verenlere karşı kendini korumaya aldırta bilir. Fakat bu durumda da yeni borç bulması bir hayli zor olur" dedi.

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