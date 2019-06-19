İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Nilşah Karakurt, tatile giren çocukların beslenme düzeninin önemine işaret ederek, "Çocuk tatilde, tadını çıkarsın' diyerek ebeveynler çocuklarının yediği abur cuburları kontrolsüz bırakabiliyor, gece geç yatıp sabah geç kalkılan bir uyuma düzeni, uzun süre televizyon karşısında oturma, uzun süre bilgisayar ve telefonla oyun oynamak çocukları ve gençleri asosyalliğe iterken hareketini azaltıp obeziteye ciddi zemin hazırlıyor." dedi. Nilşah Karakurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların kapanmasıyla birlikte tatil moduna geçen çocuk ve gençlerin beslenme düzenlerinin değişmesi sonucu doğabilecek sorunlara ilişkin uyarılarda bulundu. Okul dönemindeki çocukların gelişimlerinin sağlıklı devam edebilmesi, yemek yeme alışkanlıklarının bozulmaması açısından doğru beslenmenin son derece önemli olduğunu belirten Karakurt, tatil döneminde çocukların kontrolsüz olarak serbest bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Karakurt, şu değerlendirmelerde bulundu: "Uzun bir yaz tatili öğrencileri beklerken okul yaşamından ev yaşamına geçiş ile beslenme düzeni ve hareket alanı değişiyor. Çocuklar ve gençler okul hayatlarında sabah erken kalkıp aperatif kahvaltı yapmaya alışkınlar ve okul saatinde okulda çıkan yemeklerle öğlen yemeğini yiyorlarken tatilde ev düzenine geçişle beraber sabah uyuma saatleri uzuyor kahvaltı geçe kalıyor bunu takiben öğlen yemeği atlanıyor ve yerini atıştırmalara, abur cuburlara bırakıyor. 'Çocuk tatilde, tadını çıkarsın' diyip ebeveynlerde çocuklarının yediği abur cuburları kontrolsüz bırakabiliyor. Gece geç yatıp sabah geç kalkılan bir uyuma düzeni, uzun süre televizyon karşısında oturma, uzun süre bilgisayar ve telefonla oyun oynamak çocukları ve gençleri asosyalliğe iterken hareketini azaltıp obeziteye ciddi zemin hazırlıyor. Çocukların kemik ve kas gelişimi açısından tatil döneminde de sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlığının mümkün olduğunda devam ettirilmesi gerek. Bu noktada anne ve babalara önemli görev düşüyor. Düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için tatilin bir fırsat olduğunu da belirtmek isterim."