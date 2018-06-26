İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tüm bölgedeki bağlarda doğuş sıkıntısı gözlendiğini belirterek "Doğuşlardaki eksikliğin ölü kol ve iletim demeti hastalıkları başta olmak üzere aşırı hormon, girdi kullanımı ve iklimsel koşullardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Son günlerde meydana gelen dolu olaylarının kuru üzüm bölgelerini lokal olarak etkilediğini söyleyebiliriz." dedi.

Kestelli, borsa binasında gerçekleşen haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir tarım modellerine dikkati çekti. Bu modelin uygulanması halinde Türkiye'nin dünyada gerçek anlamda önde gelen bir tarım ülkesi olacağını belirten Kestelli, "Sürdürülebilir tarım yolunda atılacak her adımda üç ilkeye sadık kalmalıyız. Öncelikle ekolojik dengeye duyarlı ve saygılı olmalıyız. İkinci olarak projelerin ekonomik açıdan uygulanabilir olmasına dikkat etmeliyiz. Son olarak da sosyal açıdan adil olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge ve Türkiye ekonomisi için önem arz eden kuru üzüm ve kuru incir sezonun içinde bulunulduğunu belirten Kestelli, borsadaki ziraat mühendislerinin üretim bölgelerinde iki aydır bu iki meyve üzerindeki gelişmeleri takip ettiğini dile getirdi.