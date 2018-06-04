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Üzüm-Sen'den bağcılık ve üzüm raporuna tepki

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 12:23 | Son Güncelleme

ÜZÜM Üreticileri Sendikası (Üzüm-Sen) Genel Başkanı Adnan Çobanoğlu, TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Raporu'nun, üzüm üreticilerinin sorunlarını çözmeye dönük değil; uygulanan tarım ve enerji politikalarını aklamaya yönelik olduğunu ileri sürdü.

Üzüm-Sen'den bağcılık ve üzüm raporuna tepki

MANİSA, (DHA) - ÜZÜM Üreticileri Sendikası (Üzüm-Sen) Genel Başkanı Adnan Çobanoğlu, TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Raporu'nun, üzüm üreticilerinin sorunlarını çözmeye dönük değil; uygulanan tarım ve enerji politikalarını aklamaya yönelik olduğunu ileri sürdü.
Üzüm-Sen Genel Başkanı Çobanoğlu, ocak ayında kurulan TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu'nca hazırlanan raporla ilgili yazılı açıklama yaptı. Komisyonun, araştırma sürecinde işini kolaylaştırmak, üreticilerle bir araya getirmek için 4 ayrı üzüm bölgesinde 'Üzüm Üreticilerinin Sorunları ve Gıda Egemenliği Forumları' düzenlediğini kaydeden Çobanoğlu, "Komisyon üyesi milletvekillerini de bu forumlara davet ettik. Sadece komisyon üyesi olan 3 CHP'li milletvekili Sarıgöl'deki foruma katılıp üreticileri dinledi. Ancak AKP milletvekillerinin çoğunluğunu oluşturduğu TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu, İhracatçılar Birliği, ticaret borsaları, TARİŞ, ziraat odaları, şarap fabrikaları temsilcileri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) temsilcileri ile toplantı düzenleyip, bir araya geldi, onları dinledi. Ancak üzüm üreticileriyle bir araya gelmekten, toplantı yapmaktan kaçındı. Forumlardaki konuşmalardan oluşturduğumuz üzüm üreticilerinin raporunu gerek TBMM'de grubu bulunan partilerin grup başkan vekillerine gerekse de komisyon üyesi milletvekillerine ilettik. TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Raporu'nu okuduğumuzda gördük ki AKP'li üyeler komisyon raporunu yazarken komisyon üyesi diğer milletvekillerinin uyarılarını da dikkate almamış, üzüm üreticilerini ve üzüm üreticilerinin sorunlarını görmezden gelmiş, üzüm üreticilerinin önerilerini ve hükümetlerin bu sorunlardaki payını yok saymışlar" dedi.
RAPORDAKİ EKSİKLERİ SIRALADI
Çobanoğlu, raporda görmezden gelindiğini savunduğu noktaları şöyle sıraladı:
"Raporda, 'Giderek artan küresel iklim değişikliği nedeniyle sürdürülebilir bağcılık için uygun stratejiler geliştirilmeli ve üreticilerin eğitilerek bilgilenmesi sağlanmalıdır' veya 'Güney bölgelerimizde ve jeotermal enerjisi bulunan bölgelerimizde örtü altı sofralık üzüm yetiştiriciliği desteklenmelidir' denilmekte. Fakat yeraltı ve üstü su kaynaklarını kirleten ve içindeki bor gibi ağır metaller su ve toprağa bulaştığında bitkisel üretimi yok eden, atmosfere saldığı nem ve kükürt dioksit yüzünden insan ve bitki sağlığına zarar veren, iklimi değiştiren, üzüm kurutma olanağını da olumsuz etkileyen üzüm kalitemizi düşüren Jeotermal Elektrik Santralleri'nin (JES) bağ alanlarında kurulmasının iznini hükümetin verdiğinden dolayısıyla JES'lerin havaya, suya, toprağa, iklime vereceği zararın sorumlusunun da hükümetin olacağından hiç bahsetmemişlerdir. Sadece 'Arama ruhsatı, ÇED raporu, detaylı olarak yerinde inceleme sonrası verilebilir' diyerek, arama ruhsatlarının ve ÇED raporlarının detaylı olarak incelenmeden verildiğini itiraf etmişlerdir. Gene yazdıkları raporda, 'Türkiye sofralık üzüm dış satımının yüzde 62'sini Rusya Federasyonu'na yapmaktadır. 2015 yılında Rusya Federasyonu ile yaşanan siyasal kriz nedeniyle Rusya tarafından dış alımına ambargo konulan tarım ürünleri içerisinde sofralık üzüm de yer almaktadır' diye tespitte bulunmuşlar ama AKP hükümetinin uygulamış olduğu dış politikaların, komşu ülkelerle yaşanan her gerilimin tarımsal ürün ihracatımıza zarar verdiğinden ve faturasını da üreticilerin ödemek zorunda kaldığından hiç bahsetmemişler, hükümetin bu konuda ki sorumluluğunu da görmezden gelmişlerdir."
'ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN RAPORUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Çobanoğlu, açıklamasında sıraladığı gerekçeler nedeniyle TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Raporu'nun, üzüm üreticilerinin sorunlarını ve gerçekçi çözümleri öneren bir rapor olmadığını ileri sürdü. Raporu, 'Üzüm üreticilerinin sorunlarını çözmeye dönük değil uygulanan tarım ve enerji politikalarını aklamaya çalışan bir rapor' olarak niteleyen Çobanoğlu, "Üzüm-Sen olarak bu raporu kabul etmiyoruz. Üzüm Üreticilerinin Raporu'nun takipçisi olacağız. 24 Haziran'da bizi yok sayanları biz de yok sayacağız" dedi.

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