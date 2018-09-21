Üzümde ikinci hasat hayali gerçek oluyor

MANİSA (AA) - DOĞANCAN BİNGÖL - Manisa'da kapalı sistem serada yapılan bağcılık denemesi ilk üzümlerini verdi. Projenin tamamlanmasıyla serada yapılan bağcılık faaliyetlerinde hem mevsimi dışında üzüm yetiştirilecek hem de bağdan yılda iki kez ürün alınacak.
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ilin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan üzüm yetiştiriciliğini geliştirmek, üreticilere katma değer sağlamak amacıyla bu yıl hayata geçirdiği "Topraksız Tarımda Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı Üretim Modellerinin Etkileri" adlı projenin deneme çalışmalarında sona gelindi.
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle Türkiye'de ilk defa sera içinde üzüm üretmeye başladıklarını, özel saksılara diktikleri asmaları gübrelerle besleyip suladıklarını ve kısa sürede ciddi verim aldıklarını söyledi.
Deneme amacıyla diktikleri asmalarda ilk üzümlerin olgunlaştığını belirten Ünal, daha sonra asmaları uyutup aynı yöntemle nisan ve mayıs aylarında ikinci hasadı yapacaklarını kaydetti.
Kapalı sistem kurulan drenaj sistemiyle fazla suyu ve gübreyi tanklara alarak arıttıklarını, asmaların su ve besin değerlerini bilgisayar ortamında inceleyip dengelediklerini dile getiren Ünal, bu sayede su ve gübre kullanımında tasarruf sağladıklarını ifade etti.
- Sezon dışında da üzüm üretilecek
Ünal, sistemin üreticiye bir çok avantaj sağladığına dikkati çekerek, su ve gübrede tasarrufun yanında üzümde kasım ve aralık ile nisan ve mayıs aylarında hasat yapmayı hedeflediklerini, yaz mevsimindeki üzüm sezonunun dışında sonbaharda ve ilkbaharda piyasaya üzüm vererek, üreticiye katma değer sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.
Ünal, bir dekar üzüm bağında ortalama 5-6 ton civarında üzüm toplandığına işaret ederek, "Tek sezonda 5-6 ton hasadı, iki hasatta 8-9 tona çıkartmak istiyoruz. Yılda iki defa hasat yapmak hem ihracata hem de üreticinin gelirine ciddi katkı sağlayacak. Bağdan meyve alınmadığı dönemlerde farklı çeşitte ürün piyasaya arz etmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede hem üreticilerimize kazandırmak hem de ürünün piyasada olmadığı zamanlarda piyasaya ürün arz etmek istiyoruz." dedi.
Ünal, projenin yaygınlaşması durumunda Manisa ve diğer illerde tarımda kullanılmayan arazilerin verimli hale getirilebileceğini sözlerine ekledi.
- "Su ve gübreden tasarruf"
Proje sorumlusu Gıda Yüksek Mühendisi Ebru Toprak Özcan da projenin üreticiye sağladığı verimin yanında çevreci yönünün olduğunu anlatarak, "Seradaki altyapı ve yazılımla kullanılan gübre ve suyu tanklara alıp arıtıyoruz. Eksik olan besin elementleri kısmını tamamlayıp tekrar aynı suyu kullanıyoruz. Aynı zamanda bu sistemle birlikte su ve gübre tasarrufu da gündeme gelecek." ifadelerini kullandı.
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