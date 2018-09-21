FİNANS

Üzümde ikinci hasat hayali gerçek oluyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen Ar-Ge çalışması kapsamında, kapalı sistem serada yapılan bağcılık denemelerinin sonuçlarına göre, bir bağdan yılda 2 kez üzüm hasadı yapmak mümkün olacak - Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal: - "Tek sezonda 5-6 ton olan hasadı, iki hasatta 8-9 tona çıkartmak istiyoruz. Yılda iki defa hasat yapmak hem ihracata hem de üreticinin gelirine ciddi katkı sağlayacak"

MANİSA (AA) - DOĞANCAN BİNGÖL - Manisa'da kapalı sistem serada yapılan bağcılık denemesi ilk üzümlerini verdi. Projenin tamamlanmasıyla serada yapılan bağcılık faaliyetlerinde hem mevsimi dışında üzüm yetiştirilecek hem de bağdan yılda iki kez ürün alınacak.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ilin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan üzüm yetiştiriciliğini geliştirmek, üreticilere katma değer sağlamak amacıyla bu yıl hayata geçirdiği "Topraksız Tarımda Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı Üretim Modellerinin Etkileri" adlı projenin deneme çalışmalarında sona gelindi.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle Türkiye'de ilk defa sera içinde üzüm üretmeye başladıklarını, özel saksılara diktikleri asmaları gübrelerle besleyip suladıklarını ve kısa sürede ciddi verim aldıklarını söyledi.

Deneme amacıyla diktikleri asmalarda ilk üzümlerin olgunlaştığını belirten Ünal, daha sonra asmaları uyutup aynı yöntemle nisan ve mayıs aylarında ikinci hasadı yapacaklarını kaydetti.

Kapalı sistem kurulan drenaj sistemiyle fazla suyu ve gübreyi tanklara alarak arıttıklarını, asmaların su ve besin değerlerini bilgisayar ortamında inceleyip dengelediklerini dile getiren Ünal, bu sayede su ve gübre kullanımında tasarruf sağladıklarını ifade etti.

- Sezon dışında da üzüm üretilecek

Ünal, sistemin üreticiye bir çok avantaj sağladığına dikkati çekerek, su ve gübrede tasarrufun yanında üzümde kasım ve aralık ile nisan ve mayıs aylarında hasat yapmayı hedeflediklerini, yaz mevsimindeki üzüm sezonunun dışında sonbaharda ve ilkbaharda piyasaya üzüm vererek, üreticiye katma değer sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Ünal, bir dekar üzüm bağında ortalama 5-6 ton civarında üzüm toplandığına işaret ederek, "Tek sezonda 5-6 ton hasadı, iki hasatta 8-9 tona çıkartmak istiyoruz. Yılda iki defa hasat yapmak hem ihracata hem de üreticinin gelirine ciddi katkı sağlayacak. Bağdan meyve alınmadığı dönemlerde farklı çeşitte ürün piyasaya arz etmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede hem üreticilerimize kazandırmak hem de ürünün piyasada olmadığı zamanlarda piyasaya ürün arz etmek istiyoruz." dedi.

Ünal, projenin yaygınlaşması durumunda Manisa ve diğer illerde tarımda kullanılmayan arazilerin verimli hale getirilebileceğini sözlerine ekledi.

- "Su ve gübreden tasarruf"

Proje sorumlusu Gıda Yüksek Mühendisi Ebru Toprak Özcan da projenin üreticiye sağladığı verimin yanında çevreci yönünün olduğunu anlatarak, "Seradaki altyapı ve yazılımla kullanılan gübre ve suyu tanklara alıp arıtıyoruz. Eksik olan besin elementleri kısmını tamamlayıp tekrar aynı suyu kullanıyoruz. Aynı zamanda bu sistemle birlikte su ve gübre tasarrufu da gündeme gelecek." ifadelerini kullandı.

PARTNER'Konuşmak istemiyorum''Konuşmak istemiyorum'
Sanayide 2017’de 91 milyon TEP’ten fazla enerji tüketildiSanayide 2017’de 91 milyon TEP’ten fazla enerji tüketildi
TOKİ'den ev sahibi oldularTOKİ'den ev sahibi oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılık Araştırma Enstitüsü ihracat manisa üzüm

En Çok Okunan Haberler

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Goldman Sachs altın tahminlerini revize etti

Goldman Sachs altın tahminlerini revize etti

IMF'den Türkiye açıklaması

IMF'den Türkiye açıklaması

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

Türkonfed: YEP'ten beklentimiz makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar

Türkonfed: YEP'ten beklentimiz makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar

Vitamin deposu mandalinada rekolte düşük

Vitamin deposu mandalinada rekolte düşük

Üretici kadınlar, e-ticareti öğrendi

Üretici kadınlar, e-ticareti öğrendi

Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek

Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek

Yardımcı: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

Yardımcı: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.