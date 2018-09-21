Üzümde ikinci hasat hayali gerçek oluyor

MANİSA (AA) - DOĞANCAN BİNGÖL - Manisa'da kapalı sistem serada yapılan bağcılık denemesi ilk üzümlerini verdi. Projenin tamamlanmasıyla serada yapılan bağcılık faaliyetlerinde hem mevsimi dışında üzüm yetiştirilecek hem de bağdan yılda iki kez ürün alınacak.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ilin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan üzüm yetiştiriciliğini geliştirmek, üreticilere katma değer sağlamak amacıyla bu yıl hayata geçirdiği "Topraksız Tarımda Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı Üretim Modellerinin Etkileri" adlı projenin deneme çalışmalarında sona gelindi.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle Türkiye'de ilk defa sera içinde üzüm üretmeye başladıklarını, özel saksılara diktikleri asmaları gübrelerle besleyip suladıklarını ve kısa sürede ciddi verim aldıklarını söyledi.

Deneme amacıyla diktikleri asmalarda ilk üzümlerin olgunlaştığını belirten Ünal, daha sonra asmaları uyutup aynı yöntemle nisan ve mayıs aylarında ikinci hasadı yapacaklarını kaydetti.