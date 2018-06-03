FİNANS

Uzun menzilli hava savunma sistemi için çalışmalar sürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

Uzun menzilli hava savunma sistemi için çalışmalar sürüyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığın (SSM), Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyaçlarını karşılama yönünde çalışmalarını çeşitli alternatifler üzerinden sürdürüyor.

SSM yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi (UMBHFSS) Projesi, SSM tarafından belirlenen milli geliştirme modelini destekleyecek ve aşamalı olarak gerçekleştirilecek program modeli çerçevesinde yürütülüyor.

Bu kapsamda ASELSAN, ROKETSAN ve EUROSAM ortaklığında SAMP-T hava savunma sisteminden daha gelişmiş bir sistem üzerinde kavram tanımlama çalışması devam ediyor.

Projenin bir aşaması olarak ASELSAN, ROKETSAN ve EUROSAM arasında uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesi kapsamında olası iş birliği modellerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapmak üzere firmaların niyetlerini beyan ettiği anlaşma 14 Temmuz 2017'de imzalandı. Böylece iş ortaklığının başlangıcını yapıldı. 8-9 Kasım 2017'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda da bu proje kapsamında Türkiye, Fransa ve İtalya savunma bakanları arasında bir niyet beyanına imza atıldı.

SSM ile proje ortakları arasında "UMBHFSS Projesi Kavram Tanımlama Çalışması Sözleşmesi" ise 5 Ocak 2018'de imzalandı. Buna göre proje ortakları daha önce EUROSAM'ın geliştirdiği SAMP-T hava savunma sisteminden daha gelişmiş bir sistem üzerinde birlikte kavram tanımlama çalışması yapmaya başladı.

Proje kapsamındaki çalışmalara 30 Mayıs'ta Ankara'da üst düzey katılımcılarla birlikte icra edilen bir toplantı ile devam edildi. Kavram tanımlama çalışmasının 2019'un sonunda SSM'ye sunulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samp-T SSM UMBHFSS Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi

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