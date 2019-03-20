Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önlerine kısa vadeli hedefler koymadıklarını belirterek, "Uzun vadeli, 50 yıllık hedefler koyuyoruz. Koyduğumuz hedefleri de çok kısa içerisinde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Nazilli ilçesinde iş adamlarıyla yenilen yemeğin ardından Nazilli Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi ve bir konuşma yaptı.

Hain darbe girişimlerine, ekonomik operasyonlara, tüm engellemelere rağmen istikrarla büyüyen, adım adım yukarı tırmanan, daha da yukarı tırmanacak bir Türkiye'nin var olduğunu söyleyen Selçuk, "Önümüzde artık kısa vadeli hedefler koymuyoruz. Uzun vadeli, 50 yıllık hedefler koyuyoruz. Koyduğumuz hedefleri de çok kısa içerisinde gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

- "Hep beraber Türkiye’yi büyüteceğiz."

Hükümet olarak hayata geçirdikleri teşvik paketleri ve işverenlerin bu desteklere gösterdiği ilgiyle Aydın’ın çalışma hayatının da ivme kazandığını ifade eden Selçuk, şunları söyledi:

"İlimizde aktif sigortalı kişi sayısının son 17 yılda yüzde 60’a yakın arttığını görüyoruz. İŞKUR aracılığıyla Aydın’da 17 yılda toplam 140 bin vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık. Ülke genelinde içerisinde mesleki eğitim, iş başı eğitim, girişimcilik gibi alt başlıkları olan aktif iş gücü programları düzenliyoruz. 2002 yılında bu programlardan sadece bin 500 vatandaşımız yararlanırken, 17 yılda bu sayıyı 500 bine yani yarım milyona çıkardık. Bu sayede vatandaşlarımızın edindikleri nitelikleri ve tecrübeleri geliştirerek işverenlerimizin nitelikli elemana kavuşmasın hedefliyoruz.