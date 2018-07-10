FİNANS

Vadeli alacaklar teklif alma yoluyla hızla nakde dönüşecek

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 15:46 | Son Güncelleme

Firmaların vadeli alacaklarının hızla nakde çevrilmesini amaçlayan yeni bir sistem Ağustos ayında uygulamaya giriyor.

İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Firmaların vadeli alacaklarının hızla nakde çevrilmesini amaçlayan yeni bir sistem Ağustos ayında uygulamaya giriyor. hamilinden.com portalı tarafından geliştirilen ve “nakdin yolu bir” sloganıyla tanıtılan sistem; fatura, e-fatura veya faturalı çeklerin sahipleri ile ile finans kurumlarını biraraya getiriyor.
Firmalar, sistem sayesinde, vadeli alacağını finans kurumlarının katıldığı kapalı zarf usulü teklif alımına sunuyor ve en uygun teklifi veren finans kurumundan faturasını tahsil ederek vade sonunu beklemekten kurtuluyor.
Firmaların ve finans kurumlarının yoğun ilgi gösterdiği sistem, KR Bilişim tarafından kurulan hamilinden.com portalı üzerinden işliyor.
hamilinden.com portalını tasarlayan, KR Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Can Poyraz, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
“Şirketlerin vadeli alacaklarının hızla nakde dönüştürülmesi ile ilgili taleplere en uygun ve en yüksek hızla cevap vermeyi hedefliyoruz.
“Sistem bir yandan firmaların acil nakit ihtiyacını karşılıyor, bir yandan da finans kurumlarına yeni müşteriler sunuyor.
“Bu start up projesinin, her iki taraf için de kazan-kazan ilişkisini yaratacak bir köprü olacağına inanıyoruz.”
60 bin kişi aynı anda işlem yapabilecek
Son dönemde birçok sektörde firmalar için kanayan yara haline gelen nakit ihtiyacı konusunda Türkiye’nin lider kuruluşu Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım A.Ş. ile stratejik iş ortaklığı yaptıklarını belirten Poyraz şu değerlendirmeleri yaptı:
“60 binin üzerinde aktif kullanıcı aynı anda hamilinden.com üzerinden işlem yapabilecek.
“Firmalar sisteme kayıtlı tüm finans kuruluşlarına aynı anda ulaşarak nakit sıkıntılarını hızlı ve uygun koşullarda çözebilecek.
“Profesyonel bir ekip tarafından 11 aylık bir yazılım çalışmasının ardından doğan sistemin güvenliği yüksek, işleyişi ise çok kolay.
“Tüm tedarikçilerin ve faturalı çek sahiplerinin kullanımına sunulan sistem şöyle işliyor:
“Şirket yetkilisi hamilinden.com üzerinden sisteme ücretsiz üye oluyor. Üyelik başvurusunun yapılmasından sonra mail aktivasyonu ile hesap aktif hale geliyor. Ardından faturalı alacağına teklif almak için bir defaya mahsus profil bilgilerini doldurarak ‘Çek Yükle’ kısmından fatura ve çek ile ilgili bilgileri girerek moderatör onayına geliyor. Moderatör onayının ardından yüklenen evraklar finans kurumlarına iletiliyor.
“Finans kurumları da görüntüledikleri evrakların istihbaratının ardından teklif aşamasına geçiyor.
“Kapalı zarf usulü gönderilen teklifleri sadece çeki yükleyen şirket yetkilisi görüntüleyebiliyor, yani finans kurumlarının rekabetinin adil olması adına açık bir mezat ortamını engellemiş oluyoruz.
“Daha sonrasında teklifleri değerlendiren şirket yetkilisi onayladığı finans kurumu ile iletişime geçerek işlemlerini tamamlıyor.
“Sistemimizin işleyiş mantığı, hıza ve çözümün en kısa sürede olmasına dayalı.
“Faturalı çek için teklif süresi dolduktan 48 saat sonra ise sistem, kıymetli evrak arşivlemesi olmaması adına ilgili datayı otomatik olarak siliyor.
“Bu yılın Nisan ayının ikinci haftasından itibaren üye kayıtları başladı.
“Üye kayıtları gün geçtikçe artıyor, sistem entegrasyonlarının tamamlanmasının ardından Ağustos ayı içerisinde aktif olarak işlemlere başlanacak.”

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