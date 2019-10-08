Vadeli elektrik piyasası 2020'de devrede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'nin enerji borsası Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde kurulması beklenen ve ileri tarihli işlemlere olanak veren Vadeli Elektrik Piyasası'na (VEP) ilişkin olarak, "Hedefimiz 2020 yılının sonlarına doğru bu hizmeti piyasanın ve katılımcılarımızın hizmetine açmaktır." dedi.

Tancan, 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin "Elektrik 2.0 Yeni Bir Pazar İnşası" oturumunun açılışında konuştu.

Enerji piyasalarının etkin, şeffaf ve güvenli bir şekilde geliştirilerek işletilmesi için faaliyetler yürüten EPİAŞ bünyesinde 934 üretim ve 146 tedarik şirketinin katılımcı olarak yer aldığını söyleyen Tancan, sektörün ve piyasanın gelişimi doğrultusunda piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarının karşılanması için İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası olarak da ifade edilen Vadeli Elektrik Piyasası'nı elektrik piyasası katılımcılarının hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Tancan, piyasa katılımcılarının ileri tarihli elektrik ticaretlerini, VEP'te yapacakları işlemlerle gerçekleştirebileceklerini belirterek, "30 Ocak 2019 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile VEP'in işletilmesi görevi EPİAŞ'a verilmiştir. Bu tarihten itibaren söz konusu piyasaların kurulmasına yönelik çalışmalar hızlandırılmıştır. Piyasa tasarım süresince EPİAŞ, piyasa katılımcıları ile düzenli toplantılar organize ederek geliştirilen tasarımla piyasanın ihtiyaçlarına yer vermiştir." diye konuştu.