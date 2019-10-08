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Vadeli elektrik piyasası 2020'de devrede

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 13:31 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: - "Hedefimiz 2020 yılının sonlarına doğru bu hizmeti piyasanın ve katılımcılarımızın hizmetine açmaktır" - "Vadeli Elektrik Piyasası'nda piyasa katılımcılarımız yıllık, çeyreklik ve aylık teslimat dönemleri için işlem yapabileceklerdir" - "Elektrikte birleşik piyasaların kurulmasına yönelik en az bir ülkeyle iş birliği yapılması hedeflerimiz arasındadır"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'nin enerji borsası Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde kurulması beklenen ve ileri tarihli işlemlere olanak veren Vadeli Elektrik Piyasası'na (VEP) ilişkin olarak, "Hedefimiz 2020 yılının sonlarına doğru bu hizmeti piyasanın ve katılımcılarımızın hizmetine açmaktır." dedi.

Tancan, 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin "Elektrik 2.0 Yeni Bir Pazar İnşası" oturumunun açılışında konuştu.

Enerji piyasalarının etkin, şeffaf ve güvenli bir şekilde geliştirilerek işletilmesi için faaliyetler yürüten EPİAŞ bünyesinde 934 üretim ve 146 tedarik şirketinin katılımcı olarak yer aldığını söyleyen Tancan, sektörün ve piyasanın gelişimi doğrultusunda piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarının karşılanması için İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası olarak da ifade edilen Vadeli Elektrik Piyasası'nı elektrik piyasası katılımcılarının hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Tancan, piyasa katılımcılarının ileri tarihli elektrik ticaretlerini, VEP'te yapacakları işlemlerle gerçekleştirebileceklerini belirterek, "30 Ocak 2019 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile VEP'in işletilmesi görevi EPİAŞ'a verilmiştir. Bu tarihten itibaren söz konusu piyasaların kurulmasına yönelik çalışmalar hızlandırılmıştır. Piyasa tasarım süresince EPİAŞ, piyasa katılımcıları ile düzenli toplantılar organize ederek geliştirilen tasarımla piyasanın ihtiyaçlarına yer vermiştir." diye konuştu.

İlgili mevzuatın piyasa katılımcılarının görüşlerine açıldığını ve yakın gelecekte de Resmi Gazete'de yayımlanmasının planlandığı bilgisini veren Tancan, "Hedefimiz 2020 yılının sonlarına doğru bu hizmeti piyasanın ve katılımcılarımızın hizmetine açmaktır." ifadesini kullandı.

- Yazılım EPİAŞ tarafından geliştirilecek

Tancan, VEP ile piyasa katılımcılarının fiyat riskinden korunma ve geleceğe yönelik piyasanın fiyat beklentilerini görme ihtiyacının karşılanacağını dile getirdi.

Yeni elektrik piyasasında yapılan işlemlerin uzlaştırma şeklinin fiziksel teslimat üzerinden yapılacağını anlatan Tancan, VEP ile ilgili şu detayları paylaştı:

"VEP'te piyasa katılımcılarımız yıllık, çeyreklik ve aylık teslimat dönemleri için işlem yapabileceklerdir. Farklı yük tipleri tanımlanmış olan kontratlarla ise piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarına daha verimli bir şekilde cevap verilmesi amaçlanmaktadır. Piyasanın gelişimi ve ihtiyaçlar doğrultusunda söz konusu standart kontratlara ilaveten ayın geri kalan hafta içi, hafta sonu ve gün kontratlarının işleme açılması mümkün olacaktır. Gün öncesi ve gün içi piyasalarında olduğu gibi VEP yazılımını da EPİAŞ kendi kaynaklarıyla geliştirecektir ve bu konuda EPİAŞ'ın çalışmaları devam etmektedir."

- Dış ticaret artacak

Yeni piyasaya ek olarak elektrikte dış ticaretin de artırılacağı mesajını veren Tancan, bunun için gerekli teknik ve finansal altyapının kurularak piyasa altyapısının yurt dışına yönelik kapasitesinin artırılacağını söyledi.

Tancan, ayrıca Avrupa elektrik piyasalarıyla iş birliğinin güçlendirileceğini belirterek, "Elektrikte birleşik piyasaların kurulmasına yönelik en az bir ülkeyle iş birliği yapılması hedeflerimiz arasındadır." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
10. Türkiye Enerji Zirvesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan

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