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"Vahşi Cennetler: Türkiye" belgeselinin gösterimi yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 20:50 | Son Güncelleme

"Vahşi Cennetler: Türkiye" belgeselinin gösterimi yapıldı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çeken belgesel filmi "Vahşi Cennetler: Türkiye"nin gala gösterimi yapıldı.

Cermodern'deki gösterim öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Rosatom Şirket Geliştirme ve Uluslararası Ticari İlişkiler Birinci Başkan Yardımcısı Kirill Komarov, dünya genelinde elektriğe olan ihtiyacın daha da artacağını, bu nedenle insanların rahat koşullarda yaşayabilmeleri için yeterli miktarda elektriğin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Rosatom'un dünya genelinde hedefinin sadece santral inşa etmek veya enerji üretmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda ekolojik olarak temiz elektrik üretimi sağlarken insanlığı ve doğayı korumak olduğunu ifade eden Komarov şunları kaydetti:

"Çevresel sorunlar Rosatom'un gündeminde büyük bir yer kaplıyor. Sadece temiz ve sürdürülebilir enerji sağlamakla kalmıyor, gezegenimizin korunmasına yönelik girişimlere de destek veriyoruz. Ancak, kendi çabalarımıza ek olarak, gezegenimizin karşı karşıya kaldığı bu sorunların dünya çapındaki görünürlüğünü de arttırmayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda bu projeyle uluslararası toplumun dikkatini, doğanın zengin güzelliğine çekmek istiyoruz. İkinci olarak, bu ortamın insan faaliyetlerinin yıkıcı sonuçlarının kurbanı olabileceğini hatırlatmak isteriz. Filmimiz, ekosistemin hassaslığını ve gezegenimizi kurtarırken her birimizin katılımının önemini ortaya koyuyor."

Rosatom tarafından başlatılan ve National Geographic tarafından yayınlanan "Vahşi Cennetler" serisinin ikinci filmi olan "Vahşi Cennetler: Türkiye", Türkiye'nin doğal yaşam alanlarındaki bitki örtüsü ve hayvanlara odaklanırken, iklim değişikliğine ve küresel boyutta temiz enerjiye geçiş ihtiyacına dikkati çekmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin 7 bölgesinin eşsiz coğrafyasında yer alan hayvan ve bitkilere odaklanan belgesel, Kars sulak arazisi, Mersin ve Akdeniz kıyı şeridini de kapsayan alanlarda çekildi.

Belgesel film, National Geographic tarafından Aralık ayında Türkiye'nin yanı sıra Afrika ve Avrupa'da bir çok ülkede yayınlanacak.

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belgesel gösterim İklim değişikliği National Geographic Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Vahşi Cennetler: Türkiye

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